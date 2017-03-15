توزیع میوه ایام پایانی سال هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ازامروز هم زمان در سراسر استان هرمزگان کار عرضه سیب و پرتقال(تنظیم بازار) ایام پایانی سال در بیش از ۱۰۰ مرکز عرضه توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان شروع شد.

وی افزود: بر اساس تصمیمات کمیته اجرایی ستاد تنظیم بازار و در جهت رفاه حال مردم استان مقرر شد سیب و پرتقال از قرار هرکیلو ۳هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان برسد.

اسدپور با اشاره به مراکز توزیع میوه ایام پایانی سال بیان کرد: میوه شب عید در ۸۵ مرکز شهری و ۲۵ مرکز بخشی و روستایی در کلیه شهرستان های استان توسط شبکه تعاون روستایی عرضه می شود.

مدیرتعاون روستایی هرمزگان تصریح کرد: کار عرضه با توزیع ۵ درصد از میزان سهمیه تامین شده برای هر شهرستان در روز اول شروع و در سه روز پایان سال این میزان به ۲۰ درصدافزایش خواهد یافت و ۱۰درصد باقی مانده نیز در روزهای ابتدای سال ۹۶ از طریق مراکز عرضه توزیع می شود.

وی هدف از اجرای طرح کمک به تنظیم بازار و جلو گیری از افزایش قیمت میوه در ایام پایانی سال دانست و افزود: امسال تمهیدات لازم برای تامین ۴۰۰ تن پرتقال و ۳۰۰ تن سیب اندیشده شده است که حدود۲۰درصد بیش از میزان توزیع شده سال گذشته است و از طریق واحد های صنفی میوه فروشی، مراکز عرضه مستقیم سازمان میادین میوه و تره بار و مراکز توزیع سازمان تعاون روستایی توزیع و تا پایان تعطیلات ادامه خواهد داشت.

بنا به این گزارش عملیات خرید ۳۰۰تن سیب زرد و قرمز ازاستان فارس و ۴۰۰ تن پرتقال از باغات هرمزگان با مجوز سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از ماه ها قبل آغاز وپس از حمل به مرکز استان در سردخانه های طرف قرارداد جهت توزیع ذخیره سازی شده است.