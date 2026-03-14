۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

آغاز توزیع میوه شب عید از امروز در همه مناطق کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد از توزیع میوه شب عید در همه شهرستان‌های استان از امروز شنبه ۲۳ اسفندماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران از آغاز توزیع میوه شب عید از امروز در سراسر استان خبر داد و گفت: یکی از اقدامات ستاد تنظیم بازار برای کنترل بازار شب عید، توزیع پرتقال و سیب است که امسال دو برابر سال گذشته ذخیره‌سازی میوه شب عید در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۵۰ تن پرتقال و سیب عرضه شد افزود: امسال ۱۵۰ تن پرتقال و ۱۲۵ تن سیب در بیش از ۱۵ غرفه در شهر یاسوج و به همین مقدار در سایر شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

رحمانی بیان کرد: قیمت میوه شب عید در مرکز استان ۹۵ هزار تومان و شهرستان‌ها به دلیل کرایه حمل ۹۸ هزار تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به گردشپذیر بودن کهگیلویه و بویراحمد در عید نوروز، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود نوروز امسال شاهد میهمانانی از تمام نقاط کشور به استان باشیم به همین منظور ذخیره احتیاطی ۲۰۰ تن سیب و پرتقال انجام گرفته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ساز و کار نظارت بر عرضه میوه شب عید گفت: علاوه بر نظارت دستگاه‌های عضو ستاد تنظیم بازار، بسیج اصناف بر نحوه توزیع میوه شب عید نظارت دارد.

رحمانی اضافه کرد: علاوه بر میوه شب عید، ذخیره استراتژیک گوشت و مرغ انجام شده است و با قیمت مناسبی عرضه می‌شوند.

کد خبر 6774410

