آغاز توزیع میوه شب عید از امروز در همه مناطق کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران از آغاز توزیع میوه شب عید از امروز در سراسر استان خبر داد و گفت: یکی از اقدامات ستاد تنظیم بازار برای کنترل بازار شب عید، توزیع پرتقال و سیب است که امسال دو برابر سال گذشته ذخیره‌سازی میوه شب عید در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۵۰ تن پرتقال و سیب عرضه شد افزود: امسال ۱۵۰ تن پرتقال و ۱۲۵ تن سیب در بیش از ۱۵ غرفه در شهر یاسوج و به همین مقدار در سایر شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

رحمانی بیان کرد: قیمت میوه شب عید در مرکز استان ۹۵ هزار تومان و شهرستان‌ها به دلیل کرایه حمل ۹۸ هزار تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به گردشپذیر بودن کهگیلویه و بویراحمد در عید نوروز، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود نوروز امسال شاهد میهمانانی از تمام نقاط کشور به استان باشیم به همین منظور ذخیره احتیاطی ۲۰۰ تن سیب و پرتقال انجام گرفته است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ساز و کار نظارت بر عرضه میوه شب عید گفت: علاوه بر نظارت دستگاه‌های عضو ستاد تنظیم بازار، بسیج اصناف بر نحوه توزیع میوه شب عید نظارت دارد.

رحمانی اضافه کرد: علاوه بر میوه شب عید، ذخیره استراتژیک گوشت و مرغ انجام شده است و با قیمت مناسبی عرضه می‌شوند.