به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این نامه که به صورت جداگانه برای روسای نهادهای مذکور ارسال شده، آمده است:

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید در روزهای اخیر کشور عزیز ما بار دیگر در جریان مذاکرات رسمی با سران کودک آزار آمریکا هدف حملاتی از جانب همین کشور مذاکره کننده و همدست آن رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی قرار گرفت که منجر به شهادت شمار زیادی از هم وطنان بی گناه از جمله جمعی از ورزشکاران و فعالان عرصه ورزش شد.

متاسفانه تعداد زیادی از ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزشی شهید و اماکن ورزشی نیز آسیب ورزشی دیده اند؛ مکانهایی که همواره نماد صلح، همدلی، اراده و امید بوده اند.

جامعه ورزش، به ویژه خانواده بزرگ پارالمپیک همواره پیام آور صلح، دوستی و کرامت انسانی در سراسر جهان بوده است.

اصل بنیادین جنبش پارالمپیک بر احترام، برابری، شجاعت و الهام بخشی استوار است؛ ارزشهایی که هرگونه تعرض به جان انسانها و زیرساخت های ورزشی را مردود می شمارد.

بدین وسیله از IPC درخواست می کنیم با حفظ روحیه ورزش مدارانه و پایبندی به اصول اخلاقی و منشور پارالمپیک، حمله به ورزشکاران و اماکن ورزشی ایران(عضو IPC) را محکوم نموده و از حق مردم ایران، خصوصا جامعه ورزشی برای زیستن در صلح و امنیت حمایت نمایید.

ما بر این باوریم که ورزش می تواند پلی برای تفاهم، کاهش تنش ها و تقویت همبستگی میان ملت ها باشد و امیدواریم خانواده بزرگ ورزش جهانی با صدایی واحد از ارزش های انسانی و صلح پایدار دفاع کند.

ضمنا یادآوری این نکته را لازم می دانم که ما هیچ گاه قصد حمله به کشورهای دوست و همسایه را نداشته و نداریم اما از آنجا که دشمنان تجاوزگر پایگاه های نظامی را در خاک این کشورها تشکیل داده و از آنها برای ضربه زدن به کشور عزیز ما استفاده کرده و این پایگاه ها را بخشی از قلمرو خود می دانند، به ناچار برای دفاع از ملت شجاع و خاک خود، به این پایگاه ها ضربه می زنیم.

جهت اطلاع شما به این نکته نیز اشاره می کنم که مراکز ورزشی زیر تا کنون مورد حملات هوایی و موشکی قرار گرفته اند:

- سالن ورزشی والیبال شهر لامرد که منجر به شهادت ۱۶ والیبالیست دختر و پسر شده است؛

- سالن ورزشی شهر مراغه با ۱۵ شهید ورزشکار؛

- سالن فدراسیون کشتی در تهران ؛

- سالن تکواندو کرمانشاه؛

- سالن فدراسیون هندبال تهران؛

- شهادت دارنده مدال برنز جهانی، آقای مهدی عبداله نژاد در شهر کرج؛

- شهادت مهدی فروتن؛ رییس کمیسیون اخلاق کمیته ملی المپیک؛

و حتما آمار شهدای ورزشکار بیش از این می باشد.

غفور کارگری

رییس کمیته ملی پارالمپیک ج. ا ایران

مشاور ویژه رییس کمیته پارالمپیک آسیا