پیمان رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله متجاوزانه صهیونیستی - آمریکایی به ساختمان ورزشی دانشگاه پیام‌نور کوهدشت، اظهار داشت: متأسفانه در این راستا یکی از همکاران ما به نام آقای «شیخی» در حین انجام مأموریت و حفاظت فیزیکی از اموال دانشگاه به شهادت رسیدند.

وی گفت: همچنین دراین‌رابطه یکی از دانشجویان ما به نام آقای «خسروانی» متأسفانه به شهادت رسیدند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور لرستان با بیان اینکه طی دو روز متوالی این ساختمان ورزشی دانشگاه از سوی دشمن مورد اصابت قرار گرفت، گفت: در روز اول این ساختمان کاملاً تخریب شد و از شرایط نرمال به طور کامل خارج شد، اما دلیل حمله دوم به این ساختمان تخریب و متروکه شده را نمی‌دانم و جای سؤال است، ولی درهرصورت باعث شهادت این دو عزیز شد.