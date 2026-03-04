به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا قنبری ظهر چهارشنبه در اجتماع مردم سوگوار شاهرود در رثای شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مدرسه قلعه با تبیین ابعاد مختلف شهادت رهبر انقلاب، آن را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی توصیف کرد و بیان داشت: امام شهید معادلات استکبار را برهم زد.

وی افزود: امام خامنه‌ای شهید با شعار تاریخی مثلی لایُبایِعُ مِثلَ یزید و سپس با شهادت خود در دفتر کارشان، قواعد بازی استکبار را برای همیشه تغییر دادند و اثبات کردند که جمهوری اسلامی تا پای جان بر سر آرمان‌های خود ایستاده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به جایگاه ملت ایران در آزمون‌های الهی، خاطرنشان کرد: برخی خیال می‌کنند این مصیبت‌ها نشانه خشم خداوند است، اما در منطق شیعه، ابتلائات بزرگ نشانه بلوغ و رشد یک ملت است.

قنبری تصریح کرد: ملتی که شهید سلیمانی، شهید رئیسی، شهید نصرالله و اینک رهبر شهید خود را داده، ملتی بالغ، رشید و آماده برای ظهور است.

وی با تبیین فلسفه عدم حضور رهبر انقلاب در پناهگاه، گفت: ایشان از روی غیرت و به اقتضای جایگاه فرماندهی کل قوا، حضور در پناهگاه را نپذیرفتند تا پروژه رسانه‌ای دشمن که ماه‌ها به دنبال القای ضعف و فرار بود، برای همیشه باطل شود، لذا شهادت ایشان در دفتر کار، افتخار فرماندهی را برای تاریخ ثبت کرد.

وی در ادامه با تأکید بر استحکام ساختاری نظام، اظهار داشت: دشمن فکر می‌کرد با زدن رأس نظام، کشور فرو می‌پاشد، اما جمهوری اسلامی طی چهار دهه به یک ساختار سیاسی مستحکم و بلوغ نهادی رسیده است. لذا شخصیت‌ها مؤثر هستند اما نظام وابسته به اشخاص نیست و امروز علیرغم شهادت فرماندهی کل قوا، هیچ خللی در اداره کشور و صحنه نبرد مشاهده نمی‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به حضور خودجوش مردم در خیابان‌ها، تصریح کرد: سیل خروشان عزاداری در سراسر کشور، سناریوی دشمن برای فعال‌سازی اقلیت سازمان‌یافته داخلی را به شکست کشاند و آن‌ها جرئت نکردند سر بلند کنند و این حضور مردمی، دشمن را در محاسباتش متحیر کرد و شاهرود امروز آئینه تمام‌نمای این غیرت دینی و انقلابی است.

قنبری با بیان اینکه رهبر شهید سال‌ها ایران را برای این نقطه عطف آماده کرده بود، افزود: از زیرساخت‌های نظامی شامل موشک‌ها و پهپادها گرفته تا اقتصاد مقاومتی که ایران را در سایه تحریم‌ها به پیشرفت عادت داد، و پرورش مدیران و فرماندهانی که امروز منسجم در صحنه حاضر هستند، همه حاصل تدبیر ایشان بود. این توفیق با الهام از فرمان الهی «وَ أَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه» محقق شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه ارتقای رهبری نظام همواره با مدد روحی و معنوی حضرت ولی عصر(عج) بوده است، گفت: این باور ریشه در اعتقادات عمیق ملت و تجربه عملی تاریخ معاصر دارد. امروز که کشور درگیر جنگ تحمیلی مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی است، بدون تردید دست یاری امام زمان(عج) ایران و مردم را یاری خواهد کرد. خدا است، پس نصرت خدا هم است.

وی با اشاره به مسئله زمینه‌سازی ظهور، خاطرنشان کرد: مسئله بنیادین در این زمینه، تکامل قدرت اسلام است. امروز وظیفه ما در این جنگ پیچیده، آن است که تمام توان خود را صرف تثبیت و تعمیق پایه‌های قدرت اسلام کنیم. هر گامی در مسیر استحکام کیان اسلام، گامی مؤثر در جهت تسهیل امر ظهور خواهد بود.

قنبری با تأکید بر آمادگی همه‌جانبه نظام، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای سخت‌ترین آزمون‌ها آماده است، تصریح کرد: در حوزه سیاسی، قانون اساسی برای جلوگیری از خلأ قدرت تدابیر لازم را پیش‌بینی کرده است.

وی با یادآوری اینکه در حوزه نظامی، ساختار فرماندهی زنجیره‌ای و غیرمتمرکز است و در حوزه اقتصادی نیز تدابیر لازم برای مدیریت شرایط سخت تعبیه شده است، افزود: امروز عملاً مشاهده می‌کنیم که با وجود شهادت فرماندهی کل قوا، مدیریت کامل صحنه نبرد ادامه دارد.