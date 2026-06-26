  1. استانها
  2. سمنان
۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

هراس دشمن از حماسه محرم؛ شبهه افکنی برای سست کردن اراده‌ها

هراس دشمن از حماسه محرم؛ شبهه افکنی برای سست کردن اراده‌ها

شاهرود- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه دشمن از محرم هراس دارد گفت: دشمن تلاش دارد با شبهه افکنی اراده‌های ملت ما را سست کند اما نتیجه نخواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری بعد از ظهر آدینه در اجتماع عزاداران حسینی شاهرود با بیان اینکه یازدهم‌ محرم روز حماسه شاهرودی‌ها است، ابراز کرد: مراسم نخل شاهرودی‌ها عرض ارادت عملی محضر سید الشهدا(ع) است.

وی ادامه داد: مراسم نخل مراسمی است که نسل‌ها را طی کرده امروز به دست مردم شاهرود رسیده است .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه هر چوبه از این نخل که نگهداشته شده میراث آبا و اجدادی است، تاکید کرد: ملت ما غیرتمندانه پای میراث ایستاده است.‌

قنبری با بیان اینکه بزرگترین میراث ما عزاداری سیدالشهدا(ع) است، گفت: امروز ملت ما پیام ایستادن پای باورهایش را به دنیا مخابره کرد.

وی ادامه داد: دشمن سعی می‌کند باور و ایمان ما را بشکند و با روایت‌های غلط اراده‌های مارا از بین ببرد و ترس را بر دل‌های ما حاکم کند اما ملت ما تا زمانی که عاشورا دارد این پیوند آخر الزمانی را برقرار خواهد دید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه دشمن از این حماسه مردم ما می‌ترسد، گفت: شبهه افکنی و توهین مقدسات در کنار سست کردن دل ها از حربه‌های دشمن است.

قنبری افزود: ملت ما نشان داده که پای امام حسین(ع) ایستاده چرا که شرف ما امام حسین(ع) است.

کد مطلب 6871414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها