به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری بعد از ظهر آدینه در اجتماع عزاداران حسینی شاهرود با بیان اینکه یازدهم‌ محرم روز حماسه شاهرودی‌ها است، ابراز کرد: مراسم نخل شاهرودی‌ها عرض ارادت عملی محضر سید الشهدا(ع) است.

وی ادامه داد: مراسم نخل مراسمی است که نسل‌ها را طی کرده امروز به دست مردم شاهرود رسیده است .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه هر چوبه از این نخل که نگهداشته شده میراث آبا و اجدادی است، تاکید کرد: ملت ما غیرتمندانه پای میراث ایستاده است.‌

قنبری با بیان اینکه بزرگترین میراث ما عزاداری سیدالشهدا(ع) است، گفت: امروز ملت ما پیام ایستادن پای باورهایش را به دنیا مخابره کرد.

وی ادامه داد: دشمن سعی می‌کند باور و ایمان ما را بشکند و با روایت‌های غلط اراده‌های مارا از بین ببرد و ترس را بر دل‌های ما حاکم کند اما ملت ما تا زمانی که عاشورا دارد این پیوند آخر الزمانی را برقرار خواهد دید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه دشمن از این حماسه مردم ما می‌ترسد، گفت: شبهه افکنی و توهین مقدسات در کنار سست کردن دل ها از حربه‌های دشمن است.

قنبری افزود: ملت ما نشان داده که پای امام حسین(ع) ایستاده چرا که شرف ما امام حسین(ع) است.