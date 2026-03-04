به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: سکوت ننگین و شرم آور کشورهای غربی در برابر قربانی شدن بیش از ۱۶۰ دانش آموز دختر ایرانی چهره واقعی غرب را نشان می دهد.

وی در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: به وضوح کامل، با آگاهی نسبت به انتخاب هدف، آنها ۱۶۰ دختر کوچک را هدف قرار دادند. نه وزارت خارجه آمریکا، نه انگلیس و نه کاخ الیزه و نه هیچ کدام از نهادهای دولتی انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان حتی یک کلمه تأسف آمیز نیز نگفتند.

زاخارووا ادامه داد: تمام اقدامات غرب طی سه دهه گذشته برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و براندازی نظام ها و غارت منابع آنها بوده است. متأسفانه این وضعیت به صورت بی سابقه ای غم انگیز است.