نوید حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با ادامه فعالیت سامانه ناپایدار طی امروز چهارشنبه در سطح استان ناپایداری به شکل وزش باد به نسبت شدید تا شدید، افزایش ابر، غبار محلی و برای برخی نقاط به ویژه شرق و جنوب استان، بارش پراکنده باران و برف و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می شود.

به گفته وی، احتمال بارش برف در ارتفاعات استان وجود دارد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی روزهای پنجشنبه تا اوایل هفته آینده پدیده غالب در سطح استان وزش باد خواهد بود.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه روند کاهشی دما تا روز جمعه در سطح استان ادامه دارد، افزود: از امروز چهارشنبه تا جمعه کاهش محسوس و یخبندان در مناطق غربی و جنوبی پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: میمه با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان است.