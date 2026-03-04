به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: هرگونه نیروی خارجی در اوکراین هدف مشروع نیروهای مسلح روسیه خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه ادامه داد: موضع گیری های فرانسه در مورد تقویت توان هسته‌ای‌ این کشور روندی بی‌ ثبات‌ کننده و گامی خصمانه است. ناتو در حال تقویت و گسترش توان هسته‌ای خود است؛ توانی که در صورت بروز یک درگیری احتمالی می‌ تواند علیه روسیه به کار گرفته شود. بر این اساس، گسترش قابلیت‌ های هسته‌ ای ناتو باید در برنامه‌ ریزی نظامی روسیه مورد توجه قرار گرفته و لحاظ شود.

ماریا زاخارووا سپس اضافه کرد: لندن و پاریس رسما از طریق مجاری دیپلماتیک به گزارش‌ های مربوط به برنامه‌ هایشان برای انتقال سلاح‌ های هسته‌ ای به کی‌ یف واکنش نشان داده‌ اند. تلاش‌ های لندن و پاریس برای انکار صحت اطلاعات مربوط به برنامه‌ هایشان برای انتقال سلاح‌های هسته‌ای به اوکراین را رد می کنیم. لندن مصمم است اوکراین را در تنش های خلیج فارس درگیر کند، این نشان دهنده نگرش مصرف گرایانه انگلیس نسبت به کی یف است. اوکراین قادر به کمک به خاورمیانه (غرب آسیا) نیست؛ زیرا خودش برای دفاع هوایی از حامیانش پول گدایی می‌کند؛ حرفای زلنسکی بلوف و یک ترفند تبلیغاتی است.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی دارای سلاح هسته‌ ای، در حال دامن زدن به رقابت های تسلیحات هسته‌ ای هستند. الگوریتم‌ های بالقوه برای کنترل تسلیحات هسته‌ای که ممکن است در آینده با مشارکت روسیه تدوین شوند، باید ظرفیت هسته‌ ای ناتو را در نظر بگیرد.