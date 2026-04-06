به گزارش خبرگزاری مهر، آندری کلین سفیر روسیه در انگلیس امروز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد: طرح لندن برای توقیف کشتی‌ ها، نقض کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها است.

سفیر روسیه در انگلیس در این خصوص ادامه داد: لندن بهای بسیار سنگینی برای تلاش‌ ها در راستای توقیف کشتی‌ های مرتبط با روسیه خواهد پرداخت.

آندری کلین سپس افزود: روسیه ممکن است برای تضمین آزادی دریانوردی در کانال مانش به اقدامات نامتقارن متوسل شود. تلاش‌ های انگلیس برای تحمیل ارائه خدمات توسط اوکراینی‌ ها در زمینه مقابله با پهپادها به کشورهای حاشیه خلیج فارس، بی‌نتیجه باقی مانده است.