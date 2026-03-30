۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

مسکو: فعالیت‌ افسران اطلاعاتی اعلام نشده انگلیس را تحمل نخواهیم کرد

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: فعالیت‌ افسران اطلاعاتی اعلام نشده از سوی انگلیس در روسیه را تحمل نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فعالیت‌ افسران اطلاعاتی اعلام نشده انگلیس در روسیه را تحمل نخواهیم کرد.

در بیانیه صاده از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: کاردار سفارت انگلیس در روسیه در رابطه با ارائه اطلاعات نادرست توسط کارمند سفارت این کشور حین ورود به مسکو، به وزارت خارجه احضار شده و اعتراض شدید مسکو به وی ابلاغ شده است.

وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: مسکو فعالیت‌ های افسران اطلاعاتی اعلام نشده انگلیس در روسیه را تحمل نخواهد کرد.

این در حالیست که سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) ساعاتی پیش با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اعتبارنامه دبیر دوم سفارت انگلیس در مسکو به دلیل انجام فعالیت‌ های اطلاعاتی و خرابکارانه لغو شده است و وی موظف است ظرف ۲ هفته خاک روسیه را ترک کند.

کد مطلب 6787303

