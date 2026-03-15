به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای از سفر نماینده فرانسه در چارچوب گفتگوها درباره اوکراین به مسکو خبر داد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز اعلام کرد: نماینده فرانسه در چارچوب گفتگوها درباره اوکراین به روسیه سفر کرد، اما این دیدار نتیجه مثبتی به همراه نداشت. اروپایی‌ ها تمام توان خود را صرف متقاعد کردن کی‌ یف به ادامه جنگ می‌ کنند.

سخنگوی کرملین سپس افزود: روند تحولات در عملیات ویژه برای روسیه مثبت است. مسکو به حل‌ و فصل صلح‌ آمیز مناقشه اوکراین تمایل دارد و در این راستا نیز تلاش خواهد کرد.