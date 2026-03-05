اجرای طرح صدای مشاور دانشجو در شرایط اضطرار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر حسن آبادی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: طرح «صدای مشاور دانشجو» در شرایط اضطرار با برنامه‌ریزی دفتر مشاوره و سلامت و با مشارکت مراکز مشاوره دانشگاه‌های سراسر کشور در شرایط فعلی در حال اجرا است و تلاش دارد با رویکردی پیشگیرانه و مداخله‌محور، نقش موثری در حفظ آرامش و ارتقای سلامت روان، افزایش تاب‌آوری، مدیریت استرس، کاهش آسیب‌های روانی و حمایت از عملکرد تحصیلی دانشجویان ایفا کند. این طرح می‌تواند به عنوان الگویی ملی در توسعه سیاست‌های حمایت روانی دانشجویان در شرایط عادی و بحرانی به طور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: طرح "صدای مشاور دانشجو" با هدف ارائه خدمات مشاوره تلفنی فوری، محرمانه و در دسترس به دانشجویان دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا می‌شود. این طرح پاسخی نظام‌مند به نیازهای روزافزون دانشجویان به مشاوره‌های تحصیلی و حمایت‌های روانی– اجتماعی در ایام بحران و شرایط اضطرار است و برای زمان‌هایی پیش‌بینی شده که دسترسی حضوری به خدمات مشاوره‌ای محدود شده، به حداقل می‌رسد یا در دسترس نیست.

مدیر کل دفتر مشاوره وزارت علوم گفت: اکنون که کشور عزیزمان ایران گرفتار بحران اجتماعی و جنگ تحمیلی دیگری شده است و دانشگاه‌ها از آموزش مرسوم حضوری دور شده و آموزش مجازی را مبنا قرار داده‌اند و دانشجویان در فضای دانشگاه حضور فیزیکی ندارند - وضعیتی که آن را شرایط اضطرار می‌نامیم- با تأکید بر پیشگیری از آسیب‌های روانی، اجتماعی و تحصیلی در چارچوب این طرح، دانشجویان در ساعات اداری و غیراداری (۸ صبح الی ۲۲) و در تمامی روزهای هفته از ۱۰ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ امکان تماس با روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی متخصص و آموزش دیده را داشته و می‌توانند از خدماتی مانند مداخله در بحران، مهارت‌های کاهش اضطراب، مدیریت استرس، پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان، دریافت راهنمایی‌های روانشناختی کوتاه‌مدت و مشاوره‌های تحصیلی و فوری استفاده نموده و در صورت نیاز برای استفاده از خدمات تخصصی ارجاع شوند.

*فاطمه اسدی دولابی