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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

اجرای طرح صدای مشاور دانشجو در شرایط اضطرار

اجرای طرح صدای مشاور دانشجو در شرایط اضطرار

وزارت علوم از اجرای طرح صدای مشاور دانشجو توسط دفتر مشاوره این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر حسن آبادی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: طرح «صدای مشاور دانشجو» در شرایط اضطرار با برنامه‌ریزی دفتر مشاوره و سلامت و با مشارکت مراکز مشاوره دانشگاه‌های سراسر کشور در شرایط فعلی در حال اجرا است و تلاش دارد با رویکردی پیشگیرانه و مداخله‌محور، نقش موثری در حفظ آرامش و ارتقای سلامت روان، افزایش تاب‌آوری، مدیریت استرس، کاهش آسیب‌های روانی و حمایت از عملکرد تحصیلی دانشجویان ایفا کند. این طرح می‌تواند به عنوان الگویی ملی در توسعه سیاست‌های حمایت روانی دانشجویان در شرایط عادی و بحرانی به طور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: طرح "صدای مشاور دانشجو" با هدف ارائه خدمات مشاوره تلفنی فوری، محرمانه و در دسترس به دانشجویان دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا می‌شود. این طرح پاسخی نظام‌مند به نیازهای روزافزون دانشجویان به مشاوره‌های تحصیلی و حمایت‌های روانی– اجتماعی در ایام بحران و شرایط اضطرار است و برای زمان‌هایی پیش‌بینی شده که دسترسی حضوری به خدمات مشاوره‌ای محدود شده، به حداقل می‌رسد یا در دسترس نیست.

مدیر کل دفتر مشاوره وزارت علوم گفت: اکنون که کشور عزیزمان ایران گرفتار بحران اجتماعی و جنگ تحمیلی دیگری شده است و دانشگاه‌ها از آموزش مرسوم حضوری دور شده و آموزش مجازی را مبنا قرار داده‌اند و دانشجویان در فضای دانشگاه حضور فیزیکی ندارند - وضعیتی که آن را شرایط اضطرار می‌نامیم- با تأکید بر پیشگیری از آسیب‌های روانی، اجتماعی و تحصیلی در چارچوب این طرح، دانشجویان در ساعات اداری و غیراداری (۸ صبح الی ۲۲) و در تمامی روزهای هفته از ۱۰ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ امکان تماس با روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی متخصص و آموزش دیده را داشته و می‌توانند از خدماتی مانند مداخله در بحران، مهارت‌های کاهش اضطراب، مدیریت استرس، پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان، دریافت راهنمایی‌های روانشناختی کوتاه‌مدت و مشاوره‌های تحصیلی و فوری استفاده نموده و در صورت نیاز برای استفاده از خدمات تخصصی ارجاع شوند.

*فاطمه اسدی دولابی

کد مطلب 6765767

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