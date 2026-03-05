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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

مردم در محل‌های مورد تهاجم دشمن تجمع نکنند؛ به شایعات توجه نکنید

مردم در محل‌های مورد تهاجم دشمن تجمع نکنند؛ به شایعات توجه نکنید

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به حمله صهیونیستی- آمریکایی به شهر خرم‌آباد، تأکید کرد: مردم در محل‌های مورد تهاجم دشمن تجمع نکنند.

سعید پور علی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به حمله هوایی دشمن صهیونیستی - آمریکایی به شهر خرم‌آباد، اظهار داشت: از مردم می‌خواهیم که نگران نباشند، نیروهای امدادی در محل حضور دارند، با سرعت هم دارند کار خودشان را انجام می‌دهند.

وی گفت: از مردم هم خواهش می‌کنیم در محل‌هایی که مورد تهاجم قرار می‌گیرد تجمع نکنند، به شایعات هم توجه نکنند، ما با سرعت اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: به‌زودی اطلاعات بعد از جمع‌آوری از طریق صداوسیما و رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

پور علی در مورد خسارات و تخریب‌ها نیز تأکید کرد که تا به طور قطعی جمع‌بندی صورت نگیرد ما اعلام آماری در این زمینه نخواهیم داشت.

کد مطلب 6765812

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