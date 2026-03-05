منوچهر گودرزی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال حملات دشمن صهیونیستی - آمریکایی خسارات جزئی به ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی در محدوده مرکزی شهر خرم آباد وارد شد.

وی بیان کرد: خوشبختانه این درمانگاه پیش از حملات تخلیه شده بود و تلفاتی رخ نداده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان با اشاره به اینکه گزارش اولیه حاکی از آن است که خسارات در حد شکستن شیشه‌های ساختمان بوده است، تاکید کرد که تاکنون جمع بندی از حجم خسارات صورت نگرفته است.

بنابراین گزارش، حملات صبح و پیش از ظهر امروز پنج شنبه ۱۴ اسفندماه به مناطق شهری خرم‌آباد که با تهاجم هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی همراه بود محدوده‌ای شامل ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری را تحت تاثیر قرار داد.

در حالی این حملات در ساعات فعالیت مغازه‌ها و فروشگاه‌ها اتفاق افتاد که برخی تصاویر منتشر شده از زخمی شدن برخی شهروندان و خسارت به مراکز تجاری و مغازه‌های مردم حکایت دارد.

این حملات که صدای آن در مناطق مختلف شهر شنیده شد، موجب خسارت به ساختمان‌های مسکونی و خودروهای مردم نیز شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تاکید کرد که تا این لحظه گزارشی از شهادت شهروندان خرم‌آبادی اعلام نشده است.

بنابراین گزارش، استان لرستان طی روزهای گذشته از جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی- صهیونیستی تاکنون بیش از ۶۶ بار تحت حملات هوایی قرار گرفته است و در جریان این حملات تعدادی از شهروندان عادی در شهرهای مختلف به شهادت رسیده‌اند.