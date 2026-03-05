به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت تمامی داروخانه‌های منتخب، شبانه‌روزی و دولتی در سراسر کشور با تعهد حرفه‌ای به ارائه خدمات ادامه می‌دهند و آمادگی کامل برای تأمین نیازهای دارویی مردم را دارند این حضور مستمر و مسئولانه نمونه‌ای از تعهد جمعی و ایستادگی مراکز دارویی کشور است.

وی افزود استمرار این خدمت‌رسانی نقش کلیدی در اطمینان‌بخشی به جامعه و دسترسی پایدار مردم به داروهای ضروری دارد و شایسته تقدیر ویژه است

مهرزادی در عین حال یادآور شد انتظار می‌رود تمامی داروخانه‌ها فعالیت خود را با هماهنگی لازم ادامه دهند و تعطیلی بدون اطلاع قبلی می‌تواند دسترسی مردم به دارو را مختل کند سازمان غذا و دارو بر رعایت این الزامات نظارت خواهد داشت

وی خطر نشان کرد: سازمان ضمن تقدیر صمیمانه از داروخانه‌های فعال بر استمرار پایش و نظارت دقیق بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات دارویی تأکید دارد تا خدمات بدون وقفه و با کیفیت ارائه شود.