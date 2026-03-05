انجام ۱۶۵ بازرسی از واحدهای صنفی گلستان در طرح نظارتی رمضان و نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، درویشعلی حسن‌زاده عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تداوم اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: در چارچوب این طرح و در بازرسی‌های انجام شده طی روز چهارشنبه ۱۳ اسفند، ۱۶۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالا در استان انجام شده است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، بازرسان موفق به شناسایی تخلف در برخی واحدهای صنفی شدند که در نتیجه آن ۲۵ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان با اشاره به ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده گفت: مجموع ارزش تخلفات ثبت شده در این بازرسی‌ها بیش از ۲ میلیارد و ۴۸۳ میلیون ریال برآورد شده است.

حسن‌زاده مهم‌ترین تخلفات شناسایی شده در این بازرسی‌ها را گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور فروش و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط صنفی عنوان کرد.

وی تأکید کرد: اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز با هدف ساماندهی بازار، جلوگیری از تخلفات صنفی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در سطح استان به صورت مستمر ادامه دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.