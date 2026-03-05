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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

تعداد شهدای جنگ به ۱۲۳۰ نفر رسید

تعداد شهدای جنگ به ۱۲۳۰ نفر رسید

آمار شهدای جنگ اخیر به ۱۲۳۰ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطلاعیه شماره ۳ بنیاد شهید آمار شهدای حمله متجاوزانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب اسرائیل را تا این لحظه اعلام کرد.

‌متن اطلاعیه به شرح زیر است:

ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

در حمله متجاوزانه و نظامی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب اسرائیل به میهن اسلامی‌مان تعدادی از هموطنان عزیز نظامی و مردمی به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

شهدای تشییع شده این اقدامات ددمنشانه تا تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ به تعداد ۱۲۳۰ نفر می‌باشد.

کد مطلب 6766016
محمد رضازاده

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