تعداد شهدای جنگ به ۱۲۳۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطلاعیه شماره ۳ بنیاد شهید آمار شهدای حمله متجاوزانه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب اسرائیل را تا این لحظه اعلام کرد.

‌متن اطلاعیه به شرح زیر است:

ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

در حمله متجاوزانه و نظامی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب اسرائیل به میهن اسلامی‌مان تعدادی از هموطنان عزیز نظامی و مردمی به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

شهدای تشییع شده این اقدامات ددمنشانه تا تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ به تعداد ۱۲۳۰ نفر می‌باشد.