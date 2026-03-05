به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور در حال حاضر برنامه‌ ای برای تخلیه کامل سفارت خود در تهران ندارد، اما همه چیز به شرایط بستگی دارد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص به خبرنگاران گفت: ما فقط کارکنان اصلی سفارت را داریم که اکثر آنها دیپلمات‌ های مرد هستند. در این مرحله، ما هیچ برنامه‌ ای برای تخلیه بیشتر سفارت مان نداریم.

آندری رودنکو، سپس اضافه کرد: اما همه چیز به چگونگی ادامه روند تحولات بستگی دارد، زیرا گلوله‌ باران و بمباران حتی در نزدیکی سفارت ما نیز ادامه دارد.