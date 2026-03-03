به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه روسیه سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و بدر البوسعیدی وزیران خارجه عمان بر «توقف فوری هر گونه خصومت» تاکید کرده و خواستار «بازگشت به راه حل دیپلماتیک و سیاسی» شدند.

دو طرف در این تماس تلفنی بر ضرورت تلاش برای یافتن «راه حل های مسالمت‌آمیز بر اساس احترام به قوانین بین‌الملل و در چارچوب سازمان ملل» تاکید کردند.

لاوروف پیش از این گفته بود که در ابتدا و پیش از هر چیزی باید اقدامات نظامی که باعث قربانی شدن غیرنظامیان می شود متوقف کنیم.

وی اضافه کرد: هیچ کس هنوز هیچ مدرکی مبنی بر اینکه ایران در حال توسعه سلاح‌های هسته‌ای بوده، ندیده است.