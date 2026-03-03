به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «میخائیل اولیانوف» سفیر و نماینده دائم روسیه در واکنش به اظهارات اخیر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره عدم وجود شواهدی دال بر وجود یک برنامه هماهنگ در ایران برای تولید تسلیحات هسته‌ای گفت: درست است. ایران قابل تاییدترین کشور است. در جریان هزاران بازرسی، هیچ مدرکی مبنی بر وجود برنامه هسته‌ای نظامی یافت نشده است. ایران تسلیحات هسته‌ای ندارد. این یک واقعیت است.

این مقام روس روز دوشنبه در نشست فوق العاده شورای حاکم آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران با هشدار درباره اینکه موضوع عدم اشاعه به ابزاری برای آمریکا و رژیم اسرائیل برای تسویه‌حساب‌های سیاسی با ایران تبدیل شده است، بر لزوم توقف فوری اقدامات تجاوزکارانه و بازگشت به مسیر دیپلماتیک تأکید کرد.

گروسی نیز در نشست فصلی شورای حکام ضمن تاکید بر اینکه تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید هدف عملیات نظامی قرار گیرند، بازگشت به دیپلماسی و مذاکره را تنها مسیر حل‌وفصل موضوع هسته‌ای ایران دانست.