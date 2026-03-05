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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

ظرفیت‌های اقامتی و رفاهی مازندران برای میزبانی از هموطنان آماده است

ظرفیت‌های اقامتی و رفاهی مازندران برای میزبانی از هموطنان آماده است

ساری - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از ابلاغ مصوبات ۱۴گانه ستاد خدمات سفر استان خبر داد و گفت: تمام ظرفیت‌های اقامتی، رفاهی برای میزبانی شایسته از هموطنان آماده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزدی در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران اظهار کرد: تدابیر ویژه‌ای برای رفاه حال مسافران اندیشیده شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تأمین پایدار سوخت در تمامی جایگاه‌های استان و نظارت مستمر بر عرضه بنزین و گاز (CNG) اشاره کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر اهمیت سیمای شهری و جاده‌ای استان، افزود: کمیته‌های ویژه‌ای برای پاکسازی حریم راه‌ها و معابر اصلی تشکیل شده و تمامی شهرداری‌ها موظف به رفع نقص و ساماندهی فوری سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌های بین‌راهی شده‌اند تا مسافران دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

دبیر ستاد خدمات سفر مازندران به تشدید نظارت بر بازار نیز اشاره کرد و گفت: تیم‌های مشترک بازرسی متشکل از کارشناسان صمت، جهاد کشاورزی و میراث‌فرهنگی، به‌صورت شبانه‌روزی بر قیمت و کیفیت کالاهای اساسی نظیر نان، برنج، مرغ و گوشت نظارت خواهند کرد تا از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.

ایزدی همچنین از پیش‌بینی ظرفیت‌های اسکان اضطراری در سراسر استان خبر داد و خاطرنشان کرد: علاوه بر مراکز اقامتی رسمی، سالن‌های ورزشی و مدارس تجهیز شده نیز آماده استقبال از مسافران در شرایط خاص هستند. همچنین ایستگاه‌های بازرسی و گشت‌های انتظامی در مبادی ورودی استان تقویت شده‌اند تا امنیت و آرامش سفر برای هموطنان به بهترین شکل تامین گردد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران در پایان یادآور شد: تمامی دستگاه‌های خدماتی و فرمانداری‌ها موظف به برقراری کشیک‌های شبانه‌روزی هستند و گزارش اقدامات خود را به‌صورت روزانه به دبیرخانه ستاد ارسال می‌کنند تا هماهنگی کامل برای ارائه خدمات بی‌وقفه به مردم عزیز فراهم باشد.

کد مطلب 6766115

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