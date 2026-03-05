گازوئیل آمریکا از مرز ۴ دلار گذشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، همزمان با افزایش ناامنی‌ها و تداوم تنش‌ها در خاورمیانه، بازار انرژی جهانی با شوک تازه‌ای مواجه شده است. بر اساس داده‌های رسمی، میانگین قیمت خرده‌فروشی دیزل (گازوئیل) در ایالات متحده برای نخستین‌بار در دو سال گذشته از مرز ۴ دلار عبور کرده و به ۴.۰۴ دلار در هر گالن رسیده است.

رویترز می‌نویسد این افزایش، بزرگ‌ترین رشد روزانه قیمت دیزل از مارس ۲۰۲۲ و همزمان با آغاز جنگ اوکراین به شمار می‌رود. تشدید تنش‌ها در منطقه غرب آسیا و نگرانی‌ها نسبت به امنیت عرضه انرژی از عوامل اصلی این جهش قیمتی عنوان شده‌اند.

بر اساس آمارها، صادرات دیزل و سوخت جت از منطقه راهبردی خلیج فارس به‌ترتیب حدود ۹۰۰ هزار و ۳۵۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود که معادل ۱۰ و ۲۰ درصد از کل عرضه دریایی جهان است. تحلیلگران هشدار می‌دهند هرگونه اختلال در این مسیر حیاتی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار جهانی سوخت داشته باشد.

«پاتریک دی هان» تحلیلگر ارشد شرکت رصد قیمت سوخت «گازبادی» با اشاره به تداوم روند صعودی قیمت‌ها اعلام کرده است: «در صورت ادامه شرایط فعلی، میانگین قیمت دیزل می‌تواند در روزهای آینده به بازه ۴.۲۵ تا ۴.۴۵ دلار در هر گالن برسد.»

این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که بهای بنزین نیز در آمریکا روندی افزایشی داشته و میانگین آن از ۳ دلار در هر گالن عبور کرده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که رشد همزمان قیمت سوخت، فشار قابل توجهی بر خانوارها و بخش حمل‌ونقل وارد کرده و به چالشی جدی برای سیاست‌گذاران تبدیل شده است.

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، دیزل سهم مهمی در سبد انرژی این کشور دارد و نوسان قیمت آن به‌طور مستقیم هزینه حمل‌ونقل کالا و در نهایت قیمت مواد خوراکی و مصرفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کارشناسان تأکید می‌کنند که بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی تأمین انرژی جهان، می‌تواند ثبات اقتصاد جهانی را با ریسک‌های جدی مواجه کند.