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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

پیکر شهید «امید آتش‌پیکر» در میان حضور پرشور مردم میانه تشییع شد

پیکر شهید «امید آتش‌پیکر» در میان حضور پرشور مردم میانه تشییع شد

میانه- پیکر مطهر شهید والامقام «امید آتش‌پیکر» با حضور پرشور مردم شهیدپرور شهرستان میانه تشییع و در گلزار مؤمنین این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین باشکوه تشییع و تدفین پیکر شهید «امید آتش‌پیکر» ظهر پنجشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان در زادگاهش شهرستان میانه برگزار شد.

در این مراسم، مردم قدرشناس و انقلابی میانه با حضور گسترده خود بار دیگر وفاداری‌شان به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند و پیکر این شهید والامقام را تا گلزار مؤمنین و قطعه شهدای این شهر بدرقه کردند.

شهید «امید آتش‌پیکر» از سربازان وطن بود که در جریان حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به اسلام‌آباد در شمال‌غرب کشور، در دفاع از میهن اسلامی و مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید پس از تشییع باشکوه مردمی در قطعه شهدای گلزار مؤمنین میانه به خاک سپرده شد.

کد مطلب 6766231

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