به گزارش خبرنگار مهر، آیین باشکوه تشییع و تدفین پیکر شهید «امید آتش‌پیکر» ظهر پنجشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان در زادگاهش شهرستان میانه برگزار شد.

در این مراسم، مردم قدرشناس و انقلابی میانه با حضور گسترده خود بار دیگر وفاداری‌شان به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند و پیکر این شهید والامقام را تا گلزار مؤمنین و قطعه شهدای این شهر بدرقه کردند.

شهید «امید آتش‌پیکر» از سربازان وطن بود که در جریان حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به اسلام‌آباد در شمال‌غرب کشور، در دفاع از میهن اسلامی و مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید پس از تشییع باشکوه مردمی در قطعه شهدای گلزار مؤمنین میانه به خاک سپرده شد.