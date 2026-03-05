https://mehrnews.com/x3bwTn ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲ کد مطلب 6765741 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲ مراسم تشییع شهدای اقتدار در تبریز تبریز- پیکر پاک ۱۱ تن از شهدای اقتدار ایران با حضور حماسی و پرشور مردم شهید پرور تبریز تشییع شد. دریافت 76 MB کد مطلب 6765741 کپی شد مطالب مرتبط ورود پیکر پاک شهدای اقتدار به محل تشییع در تبریز پیکر ۱۱ شهید رمضان آذربایجان شرقی فردا در تبریز تشییع میشود تشییع پیکر شهید سرهنگ پاسدار ساعد محمدی در میانه برگزار شد پیکر شهید «امید آتشپیکر» در میان حضور پرشور مردم میانه تشییع شد برچسبها تبریز تشییع شهدا مراسم تشییع
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