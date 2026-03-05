  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۲

مراسم تشییع شهدای اقتدار در تبریز

مراسم تشییع شهدای اقتدار در تبریز

تبریز- پیکر پاک ۱۱ تن از شهدای اقتدار ایران با حضور حماسی و پرشور مردم شهید پرور تبریز تشییع شد.

دریافت 76 MB
کد مطلب 6765741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها