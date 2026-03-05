خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در حالی که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها همواره به عنوان پناهگاه امن برای بیماران و مجروحان شناخته می‌شوند، هدف قرار دادن این مراکز علاوه بر نقض قانون در شرایط جنگی می‌تواند پیامدهای انسانی و بهداشتی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

جامعه پزشکی بر این باور است که آسیب دیدن زیرساخت‌های درمانی نه تنها روند درمان بیماران را مختل می‌کند، بلکه جان اقشار آسیب‌پذیر جامعه را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد.

محکومیت حمله به مراکز درمانی

امیر جواهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر عالیقدر کشور و همچنین شهادت جمعی از هم‌وطنان در حملات اخیر صهیونیستی ـ آمریکایی، این اقدام را محکوم کرد و آن را مصداقی از نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بین‌الملل دانست.

وی اظهار کرد: طبق قوانین و معاهدات بین‌المللی، در زمان جنگ بیمارستان‌ها و مراکز درمانی جزو مکان‌های مصون و امن محسوب می‌شوند و باید از هرگونه تعرض و حمله در امان بمانند تا بتوانند خدمات درمانی لازم را به بیماران و مجروحان ارائه دهند.

این پزشک متخصص داخلی در شهرستان بیجار با اشاره به اهمیت حفظ امنیت مراکز درمانی افزود: بیمارستان‌ها محل ارائه خدمات حیاتی به بیماران هستند و هدف قرار دادن آنها نه تنها روند درمان بیماران را مختل می‌کند، بلکه جان بسیاری از افراد را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

تهدید سلامت بیماران با تخریب زیرساخت‌های درمانی

جواهری با بیان اینکه تخریب بخش‌های مختلف بیمارستانی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد، تصریح کرد: در صورت آسیب دیدن زیرساخت‌های بیمارستانی، روند ارائه خدمات درمانی دچار اختلال می‌شود و بیماران در شرایط بحرانی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: بسیاری از بیماران در بخش‌های مختلف بیمارستان از جمله اورژانس، بخش‌های مراقبت ویژه و اتاق‌های عمل نیازمند خدمات فوری و تخصصی هستند و هرگونه اختلال در فعالیت این مراکز می‌تواند جان آنان را به خطر بیندازد.

به گفته این پزشک، بیمارستان‌ها علاوه بر درمان بیماران، نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها و حوادث دارند و در صورت آسیب دیدن این مراکز، امکان رسیدگی به مجروحان و بیماران در شرایط بحرانی کاهش می‌یابد.

اقشار آسیب‌پذیر در معرض خطر بیشتر

پزشک متخصص داخلی بیجار با تأکید بر اینکه برخی گروه‌های اجتماعی در چنین شرایطی بیشتر در معرض خطر قرار دارند، گفت: سالمندان، کودکان و زنان باردار به دلیل شرایط جسمی خاص و آسیب‌پذیری بیشتر، در صورت بروز اختلال در خدمات درمانی بیش از سایر افراد با خطر مواجه خواهند شد.

وی افزود: این افراد معمولا نیازمند مراقبت‌های پزشکی مستمر هستند و هرگونه توقف یا اختلال در ارائه خدمات می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت آنان به همراه داشته باشد.

جواهری همچنین خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد بیماران مزمن نیز به خدمات منظم بیمارستانی وابسته هستند و تخریب یا تعطیلی مراکز درمانی می‌تواند روند درمان این بیماران را مختل کند.

ضرورت واکنش نهادهای بین‌المللی

این پزشک با اشاره به مسئولیت نهادهای بین‌المللی در قبال چنین اقداماتی گفت: انتظار می‌رود جوامع پزشکی جهان و همچنین نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به هدف قرار دادن مراکز درمانی واکنش جدی و قاطع نشان دهند.

وی افزود: سازمان‌های بین‌المللی باید با محکوم کردن این اقدامات، از تمام ظرفیت‌های قانونی و حقوقی خود برای جلوگیری از تکرار چنین حملاتی استفاده کنند.

جواهری تأکید کرد: سکوت در برابر چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌ساز تکرار آنها شود و سلامت مردم در مناطق درگیر بحران را بیش از پیش به خطر بیندازد.

به گفته کارشناسان حوزه سلامت، حفظ امنیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی یکی از اصول اساسی حقوق بشردوستانه در زمان جنگ به شمار می‌رود.

هدف قرار دادن این مراکز نه تنها نقض قوانین بین‌المللی است، بلکه سلامت و جان بیماران و شهروندان را با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌کند.

از این رو، جامعه جهانی و نهادهای مسئول باید با اتخاذ مواضع قاطع، از تکرار چنین اقدامات خطرناکی جلوگیری کرده و امنیت مراکز درمانی را تضمین کنند.

حملات اخیر اسراییلی و آمریکایی به ایران به ویژه مدارس و مراکز درمانی نقض قوانین محسوب می‌شود و دور از انسانیت است.