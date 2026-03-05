غفاری: راهبرد دشمن دامن زدن به اختلافات قومی و تضعیف وحدت ملی است

حجت‌الاسلام سید احمد غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون اهداف براندازانه و تجزیه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: دشمنان استکبارستیز جمهوری اسلامی ایران با یک ایران قدرتمند، مستقل و یکپارچه مشکل دارند و همواره تلاش کرده‌اند با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، از فشارهای سیاسی و اقتصادی گرفته تا جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی، زمینه تضعیف اقتدار ملی و ایجاد بی‌ثباتی در کشور را فراهم کنند.

وی افزود: آنچه بیش از هر چیز برای دشمنان نگران‌کننده است، حضور یک ایران تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است که می‌تواند در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آنان ایستادگی کند.

مدرس حوزه و دانشگاه افزود: در طول دهه‌های گذشته، آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها تلاش کرده‌اند با طراحی سناریوهای مختلف، از تحریم‌های گسترده اقتصادی تا حمایت از جریان‌های معاند و گروه‌های تجزیه‌طلب، مسیر پیشرفت و استقلال ایران را با مانع مواجه کنند.

حجت الاسلام غفاری تصریح کرد: این اقدامات تنها به حوزه‌های سیاسی و اقتصادی محدود نبوده بلکه در قالب جنگ‌های ترکیبی و شناختی نیز دنبال شده تا از طریق تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد فضای ناامیدی، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی در کشور تضعیف شود.

این کارشناس مذهبی و مدرس دانشگاه ادامه داد: یکی از راهبردهای مهم دشمنان در سال‌های اخیر، تمرکز بر ایجاد شکاف‌های قومی، مذهبی و اجتماعی در داخل ایران و راهبردی که هدف آن دامن زدن به اختلافات داخلی و فراهم کردن زمینه‌های واگرایی و تجزیه‌طلبی در کشور بوده است.

وی تصریح کرد: دشمنان بر این امر واقف هستند که وحدت ملی و همبستگی مردم ایران یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ ثبات و اقتدار کشور است و از همین رو تمام ظرفیت خود را بکار گرفته اند با بزرگ‌نمایی اختلافات و القای بی‌اعتمادی، این سرمایه ارزشمند اجتماعی را تضعیف کنند.

حجت الاسلام غفاری با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران گفت: تاریخ معاصر کشور نشان داده است که هرگاه ایران در مسیر استقلال، پیشرفت و عزت ملی گام برداشته، فشارها و دشمنی‌های قدرت‌های سلطه‌گر نیز افزایش یافته است و این مسئله نشان می‌دهد که مشکل اصلی دشمنان نه با یک دولت یا یک جریان سیاسی، بلکه با اصل استقلال و قدرت ایران به عنوان کشوری است که حاضر نیست زیر بار سلطه بیگانگان برود و برای حفظ منافع و عزت ملی خود ایستادگی می‌کند.

وی اضافه کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال آن هستند که ایران را از جایگاه یک کشور قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه به کشوری ضعیف و وابسته تبدیل کنند تا بتوانند بدون مانع در منطقه سیاست‌های خود را پیش ببرند.

حجت الاسلام غفاری افزود: در چنین شرایطی، تضعیف ایران می‌تواند راه را برای گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی آنان در منطقه هموار کند و منابع و ظرفیت‌های راهبردی کشور را در معرض تهدید قرار دهد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به روحیه مقاومت ملت ایران گفت: ملت ایران آغازگر جنگ نبوده و همواره نشان داده‌اند که به دنبال صلح، ثبات و امنیت در منطقه هستند، اما در عین حال در برابر هرگونه تجاوز و شرارت با قاطعیت ایستادگی کرده و اجازه نداده‌اند دشمنان امنیت و تمامیت ارضی کشور را به خطر بیندازند.

وی تاکید کرد: همین روحیه مقاومت و ایستادگی در طول سال‌های گذشته بسیاری از توطئه‌ها و فشارهای دشمنان را خنثی کرده است.

حجت الاسلام غفاری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای دشمنان برای پیشبرد اهداف خود، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی گسترده است، دشمن در شرایط کنونی علاوه بر حملات نظامی با حملات رسانه ای تلاش می‌کند با انتشار اخبار جهت‌دار، شایعات و تحلیل‌های نادرست، فضای افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و احساس هراس، ناامیدی و بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش دهد.

وی تصریح کرد: آگاهی و بصیرت مردم در برابر این جنگ شناختی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در خنثی‌سازی چنین توطئه‌هایی داشته باشد.

وی گفت: در مقابل این فشارها، آنچه می‌تواند بیش از هر چیز مانع تحقق اهداف دشمنان شود، تقویت وحدت ملی، همدلی اجتماعی و حفظ انسجام میان اقشار مختلف جامعه است، هر زمان که ملت ایران با همدلی و اتحاد در صحنه حضور داشته‌اند، دشمنان ناچار به عقب‌نشینی شده و توطئه‌های آنان با شکست مواجه شده است.

این مدرس دانشگاه افزود: ملت ایران در طول تاریخ بارها نشان داده‌اند که در برابر فشارهای خارجی و تهدیدهای مختلف، با تکیه بر ایمان، فرهنگ غنی و روحیه استقلال‌طلبی خود ایستادگی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند عزت و هویت ملی آنان مورد تعرض قرار گیرد و همین روحیه تار

خانم عباسی مرکزی مهر: یخی مقاومت، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

حجت الاسلام غفاری تاکید کرد: آینده ایران در گرو حفظ وحدت ملی، افزایش آگاهی عمومی و تقویت روحیه امید و اعتماد در جامعه است و دشمنان هرگز نخواهند توانست با توطئه‌ها و فشارهای خود ملت ایران را از مسیر استقلال و پیشرفت بازدارند چراکه ملت ایران همواره نشان داده‌اند در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور خود مصمم و استوار هستند.