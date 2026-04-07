۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

انسداد آزادراه زنجان - تبریز در پی اصابت پرتابه‌های دشمن

در پی اصابت پرتابه‌های دشمن به محدوده راهدارخانه ورقه، آزادراه تبریز - تهران و جاده قره‌چمن - میانه مسدود شد و برهمین اساس مردم از تردد و سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد که در پی اصابت پرتابه‌های دشمن به محدوده راهدارخانه ورقه در فاصله ۹۰ کیلومتری آزادراه تبریز - تهران، مسیر رفت و برگشت این آزادراه مسدود شده است.

بر اساس این اطلاعیه، جاده قدیم قره‌چمن به میانه نیز به دلیل اصابت پرتابه‌های دشمن، به صورت دوطرفه مسدود اعلام شده است.

در این گزارش آمده است که نیروهای عملیاتی در حال انجام اقدامات لازم برای بازگشایی مسیرهای مذکور هستند.

اداره‌کل مدیریت بحران استان از مردم خواست تا اطلاع ثانوی از تردد در این دو محور خودداری کرده و با توجه به ترافیک بالا در آزادراه، از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

زهره آقاجانی

