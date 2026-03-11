میدل ایست آی: اسرائیل و آمریکا مدارس و بیمارستانها را هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، میدل ایست آی گزارش داد که اماکن غیرنظامی ایران از جمله مدارس، بیمارستانها و زمینهای بازی در جنگ مورد حملههای هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.
به نوشته میدل ایست آی، علیرغم ادعاهای آمریکا و رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه حملات هوایی صرفا رهبری و زیرساختهای نظامی ایران را هدف قرار میدهد، ایرانیان در محل شاهد بمباران خانهها، بیمارستانها و مدارس خود هستند.
این رسانه نوشت که بسیاری از غیرنظامیان نیز در این حمله هوایی جان خود را از دست میدهند.
این تارنما با استناد به گزارش رسانههای داخلی تعداد شهدای تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی را یک هزار و ۲۳۰ نفر عنوان کرد و همچنین نوشت که یک استادیوم ۱۲ هزار نفری، یک میراث جهانی یونسکو و پارکهای کودکان از جمله مکانهایی هستند که در هفته گذشته مورد حمله قرار گرفتهاند.
