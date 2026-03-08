به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی، میثم ظهوریان، احسان عظیمی راد، اصغر نخعی راد به عنوان جمعی از نمایندگان استان مشهد و کلات با صدور بیانیه‌ای راهبردی و حماسی خطاب به ملت غیور ایران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و تأکید بر استمرار الگوی مقاومت ۴۷ ساله، حمایت قاطع خود را از حملات مقتدرانه نیروهای مسلح به پایگاه‌های متجاوزین در منطقه اعلام کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اَللّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ

ملت عزیز و غیور ایران اسلامی

در این روزهای حساس که شما ملت ایران در نبرد تاریخی با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارید؛ ضمن گرامیداشت یاد مجاهد شهید حضرت آیت الله امام خامنه ای عزیز و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی نکات زیر را به استحضار می رساند:

۱- حضور پرشور و فعالانه شما مردم عزیز در صحنه یادآور بیانات حضرت امام راحل عظیم الشان است که فرمودند «من به جرات مدعی هستم ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله و کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین و امام حسین است». این حضور در تمام ۴۷ سال پس از انقلاب پیشران اصلی حرکت الهی و ضامن پیشرفت پرشتاب آن و نیروی اصلی ایستادگی در برابر مستکبرین بوده است و لذا استمرار آن تا پشیمانی متجاوزین نقش مهمی در دلگرمی نیروهای مسلح و مأیوس کردن دشمنان و بدخواهان ملت دارد.

۲- ضمن پشتیبانی از اقدامات مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قاطع به متجاوزین و حمله به پایگاه‌های آنها در منطقه تاکید می کنیم، راهبرد منطقه ای کردن جنگ و فشار بر گلوگاه های اقتصادی متجاوزین، راهبردی از پیش اعلام شده و مبتنی بر طراحی امام شهید است که موفقیت آن تا این لحظه نیز با دور کردن نیروها و پایگاه های دشمن به ۲۰۰۰ کیلومتری مرزهای سرزمینی کشور اثبات شده است. همه افراد تصمیم گیر توجه داشته باشند که هرگونه آتش بسی پیش از شکستن کمر دشمن و ایجاد بازدارندگی پایدار بر ضد منافع ملت ایران بوده و قابل قبول نیست.

۳- جایگاه ولایت فقیه رکن اصلی نظام اسلامی و پایه مشروعیت آن است. از هیات رئیسه و سایر اعضای محترم مجلس خبرگان قانون اساسی درخواست می کنیم، در فرآیند انتخاب جایگزین رهبر شهید نهایت تسریع انجام شود تا نگرانی های جامعه رفع و موجب استحکام و اطمینان قلب مردم و نیروهای مسلح شود و امید دشمنان ملت ایران به استفاده از خلأ موجود در این زمینه نقش بر آب شود.