پیام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پی انتخاب رهبر انقلاب اسلامی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، در پیام دکتر رضا محمدی آمده است: نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران با بذل جان و خونهای پاک رهبر شهید و شهدای مظلوم جنایات صهیونی- آمریکایی استوارتر و مقاومتر گردیده و با انتخاب رهبر سوم انقلاب اسلامی روحی تازه به کالبد آن دمیده شده است.
جامعه علمی و آموزشی کشور همگام با مردم عزیز ایران، با درک اوضاع فعلیِ کشور و با احترام به رأی مجلس خبرگان رهبری که برخاسته از رأی ملّت است، با دل و جان، از رهبر عزیزمان حمایت خواهند کرد.
اینجانب به نمایندگی از مدیران و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی را تبریک گفته و ضمن اعلام بیعت با ایشان، بر تلاش همهجانبه در جهت ایفای مسئولیتها و مأموریتهای محوله در راستای تعالی علمی و آموزشی میهن عزیزمان تأکید مینمایم.
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