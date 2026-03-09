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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

پیام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پی انتخاب رهبر انقلاب اسلامی 

پیام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پی انتخاب رهبر انقلاب اسلامی 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با صدور پیامی انتخاب شایسته آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، در پیام دکتر رضا محمدی آمده است: نظام‌ مقدّس جمهوری اسلامی ایران با بذل جان و خون‌های پاک رهبر شهید و شهدای مظلوم جنایات‌ صهیونی- آمریکایی استوارتر و مقاوم‌تر گردیده و با انتخاب رهبر سوم انقلاب اسلامی روحی تازه به کالبد آن دمیده شده است.

جامعه علمی و آموزشی کشور همگام با مردم عزیز ایران، با درک اوضاع فعلیِ کشور و با احترام به رأی مجلس خبرگان رهبری که برخاسته از رأی ملّت است، با دل و جان، از رهبر عزیزمان حمایت خواهند کرد.

اینجانب به نمایندگی از مدیران و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی را تبریک گفته و ضمن اعلام بیعت با ایشان، بر تلاش همه‌جانبه در جهت ایفای مسئولیت‌ها و مأموریت‌های محوله در راستای تعالی علمی و آموزشی میهن عزیزمان تأکید می‌نمایم.

کد مطلب 6769813
زهره بال

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