به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علی اسلامی، نماینده مردم شریف استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری، در پی معرفی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دام‌ظله‌العالی) به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پیامی صادر کرد.

در متن پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ

درود بر ملت سرافراز و قهرمان ایران که پس از حمله دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به میهن اسلامی و داغدار شدن دل‌ها در شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره)، سرداران رشید اسلام و هم‌میهنان عزیز، میدان را ترک نکردند و با خلق حماسه‌ای بزرگ، دشمن را ناامید کردند.

درود بیکران بر نیروهای مسلح مقتدر که دشمن را با مجازاتی سخت مواجه ساختند و همچنان در کنار ملت، خون‌خواه رهبر شهید هستند.

بحمدالله، برادران شما در مجلس خبرگان رهبری، وظیفه‌ی شرعی و قانونی خود را با دقت و درایت به انجام رساندند و با الهام از لطف الهی، تصمیمی سرنوشت‌ساز اتخاذ کردند.

اینجانب مراتب بیعت خود را با ولی‌امر مسلمین و برگزیده‌ی شایسته‌ی خبرگان رهبری، فقیه شجاع و مجاهد باتقوا، حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) اعلام می‌دارم و خود و همگان را با حفظ وحدت و انسجام حول محور ولایت فقیه، به تبعیت کامل و التزام عملی نسبت به اوامر معظم‌له همچون پیروی از اوامر سَلَف صالح ایشان دعوت می‌کنم.

آیت‌الله اسلامی در پایان با اشاره به صلابت و ایمان راسخ ملت ایران، تأکید کرده است: اتحاد، وفاداری و بصیرت مردم در کنار هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، ضامن ادامه مسیر عزت‌مند جمهوری اسلامی و شکست نهایی دشمنان اسلام خواهد بود.