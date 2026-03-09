۹به گزارش خبرگزاری مهر ،سپاهیان و بسیجیان سپاه حضرت جوادالائمه علیه‌السلام با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) بیعت کردند.

متن این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم‌(نساء آیه ۵۹)

مجلس خبرگان رهبری آگاهانه، دشمن شکن و تاریخی، شخصیت شجاع، فاضل، متقی، مدیر و مردمی را به رهبری ایران اسلامی معرفی نمودند، که نه تنها تداوم راه نورانی امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (ره) است، بلکه تجلی حکمت الهی و نشان‌دهنده استمرار حرکت پرشتاب انقلاب اسلامی به سوی اهداف والای خود می‌باشد.

انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، مظهر وحدت، اقتدار و امید برای ملت بزرگ ایران و نوید بخش فصل جدیدی از پیشرفت و تعالی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف است.

در این برهه حساس از تاریخ انقلاب اسلامی، که دشمنان با تمام توان در تلاش برای ایجاد فتنه و تضعیف نظام اسلامی هستند، ضروری است که همه اقشار مردم، با همبستگی ملی، وحدت و همدلی و پیروی از رهبری شجاع و متعهد و دفاع از ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی متحد شوند.

سپاه حضرت جوادالائمه علیه‌السلام استان خراسان شمالی، ضمن اعلام حمایت از انتخاب مجلس خبرگان رهبری، مراتب احترام، ارادت و تبعیت بی‌قید و شرط خود را به رهبر معظم انقلاب ابراز می‌دارد.

ما، پاسداران و بسیجیان استان خراسان شمالی، با تجدید میثاق با ولایت، آماده‌تر از همیشه برای حراست از آرمان‌های انقلاب اسلامی، دفاع از کیان کشور، و صیانت از میراث گرانبهای امامین انقلاب و مقابله با هرگونه تهدید و توطئه ای آماده هستیم.

به امید روزی که با ظهور حضرت ولی عصر (عج)، پرچم اسلام بر فراز جهان به اهتزاز درآید و عدالت و آزادی در سراسر عالم گسترش یابد.

سپاه حضرت جوادالائمه علیه‌السلام خراسان شمالی

۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴