به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت عملیات ابزارهای نوین مالی فرابورس، جزئیات جدید شرایط خرید و معاملات اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

بر این اساس، خریداران اوراق در نمادهای معاملاتی «تسه۱۴۰۳» و «تسه۱۴۰۴» پس از خرید، به مدت چهار ماه امکان فروش این اوراق را نخواهند داشت.

همچنین برای هر کد معاملاتی، سقف ورود سفارش خرید و انجام معامله در هر جلسه معاملاتی حداکثر یک‌هزار و ۵۶۰ ورقه تعیین شده است.

بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان خرید اوراق موظف‌اند در زمان ثبت سفارش و انجام معاملات، محدودیت‌های اعلام‌شده را رعایت کنند.