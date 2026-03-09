  1. سیاست
  2. مجلس
۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

قالیباف: ضربات مهلک ما به تجاوزکاران ادامه خواهد داشت

قالیباف: ضربات مهلک ما به تجاوزکاران ادامه خواهد داشت

رئیس مجلس در گفتگو با رئیس مجلس لبنان با بیان اینکه ضربات مهلک ما به تجاوزکاران ادامه خواهد داشت، بر حمایت و همبستگی جمهوری اسلامی ایران با لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته با نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفتگو کرد و طی این تماس تلفنی با تشریح اقدامات کشورمان در پاسخ به تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و شهادت امام سیدعلی خامنه ای، گفت: ضربات مهلک ما به تجاوزکاران ادامه خواهد داشت و مطمئن هستیم که ضربات موثر جمهوری اسلامی ایران، باعث پشیمانی ترامپ و نتانیاهو خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تحولات لبنان هم ضمن تاکید بر حمایت و همبستگی جمهوری اسلامی ایران با لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور، بر ضرورت حفظ و تقویت انسجام و وحدت ملی برای عبور از این مرحله حساس تاکید کرد.

نبیه بری، رئیس مجلس لبنان هم در این گفتگو شهادت آیت الله سیدعلی خامنه ای را تسلیت گفت و همچنین به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم و مقاومت در جنوب. بقاع، ضاحیه و بیروت پرداخت و تاکید کرد: دشمن صهیونیستی با بمباران های پیوسته خود سعی می کند مردم جنوب لبنان را به کوچ اجباری وادارد اما ما در ملت، دولت و مقاومت لبنانی به این آیه باور داریم که «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ»

کد مطلب 6770142
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها