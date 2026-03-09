قالیباف: ضربات مهلک ما به تجاوزکاران ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته با نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفتگو کرد و طی این تماس تلفنی با تشریح اقدامات کشورمان در پاسخ به تجاوز جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و شهادت امام سیدعلی خامنه ای، گفت: ضربات مهلک ما به تجاوزکاران ادامه خواهد داشت و مطمئن هستیم که ضربات موثر جمهوری اسلامی ایران، باعث پشیمانی ترامپ و نتانیاهو خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تحولات لبنان هم ضمن تاکید بر حمایت و همبستگی جمهوری اسلامی ایران با لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور، بر ضرورت حفظ و تقویت انسجام و وحدت ملی برای عبور از این مرحله حساس تاکید کرد.

نبیه بری، رئیس مجلس لبنان هم در این گفتگو شهادت آیت الله سیدعلی خامنه ای را تسلیت گفت و همچنین به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم و مقاومت در جنوب. بقاع، ضاحیه و بیروت پرداخت و تاکید کرد: دشمن صهیونیستی با بمباران های پیوسته خود سعی می کند مردم جنوب لبنان را به کوچ اجباری وادارد اما ما در ملت، دولت و مقاومت لبنانی به این آیه باور داریم که «وَ لا تَهِنُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ»