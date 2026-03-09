رانندگان تا پایان فروردین نیازی به تمدید کارت هوشمند ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با توجه به تعطیلی برخی از مراکز تمدید کارت هوشمند رانندگان در سطح کشور به عنوان یکی از موارد قانونی مورد نیاز جهت استمرار بیمه‌پردازی این گروه، با هدف استمرار و عدم بروز وقفه در بهره‌مندی ذینفعان از خدمات بیمه‌ای و درمانی، با مجوز اخذ شده و طبق هماهنگی بعمل آمده توسط سازمان تامین اجتماعی، رانندگان مزبور تا پایان فروردین ۱۴۰۵ نیازی به تمدید کارت نداشته و کماکان با همان کارت هوشمند رانندگی می‌توانند نسبت به پرداخت حق بیمه جاری خود اقدام و از مزایای قانونی برخوردار شوند.

گفتنی است مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰ ، بدون نیاز به پیش‌شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی‌های لازم‌ و نیز ثبت یا پیگیری درخواست‌های کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.

در پایان یادآور می‌شود تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir دنبال نمایند.