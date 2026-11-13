به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمد عاقل، با اشاره به اهمیت پیگیری مؤثر تصمیمات در مجموعه سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در سازمانی با گستردگی مأموریت‌ها و تنوع فعالیت‌های تخصصی، صرف اتخاذ تصمیم یا ابلاغ آن برای حل مسائل کافی نیست؛ بلکه باید مسیر اجرای تصمیمات به‌صورت مستمر دنبال شود تا موانع احتمالی در مراحل مختلف شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی افزود: برخی مسائل به دلیل ارتباط چند واحد تخصصی یا وابستگی به تصمیمات و اقدامات سایر بخش‌ها، ممکن است در فرآیند اجرا با تأخیر مواجه شوند. در چنین شرایطی، هماهنگی بین‌بخشی، تعیین مسئول مشخص برای پیگیری و روشن بودن زمان‌بندی اقدامات، نقش مهمی در جلوگیری از بلاتکلیفی موضوعات دارد.

عاقل با تأکید بر اینکه پیگیری‌های ویژه جایگزین وظایف واحدهای تخصصی نیست، تصریح کرد: مسئولیت کارشناسی و اجرایی هر موضوع بر عهده واحد تخصصی مربوط است و نقش پیگیری‌های ویژه، کمک به رفع موانع، ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مرتبط و اطمینان از حرکت موضوعات در مسیر تعیین‌شده تا حصول نتیجه است.

به گفته وی، موضوعاتی مانند فرآیندهای مرتبط با تأمین دارو و شیرخشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، فرآورده‌های سلامت‌محور و مسائل واحدهای تخصصی، در مواردی نیازمند هماهنگی و پیگیری مستمر هستند تا تصمیمات اتخاذشده در زمان مناسب به مرحله اجرا برسند.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در امور پیگیری‌های ویژه خاطرنشان کرد: در ارزیابی عملکرد پیگیری‌ها، تعداد جلسات، مکاتبات یا گزارش‌های تهیه‌شده به‌تنهایی معیار موفقیت نیست؛ آنچه اهمیت دارد، میزان پیشرفت موضوع، رفع مانع، تعیین تکلیف مسئله و دستیابی به نتیجه‌ای است که آثار آن در عملکرد سازمان و ارائه خدمات به ذی‌نفعان قابل مشاهده باشد.

وی گفت: رویکرد پیگیری تا حصول نتیجه با هدف افزایش انسجام در اجرای تصمیمات، کاهش تأخیرهای اداری و تقویت هماهنگی میان واحدهای مختلف سازمان دنبال می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند فاصله میان تصمیم‌گیری و اقدام اجرایی را کاهش دهد.