فرزاد جهان بین معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، آمار شهدای دانشجو در وقایع اخیر را اعلام کرد که بر اساس آن در مجموع ۲۷ دانشجو از استانهای مختلف کشور جان خود را از دست دادهاند.
جهان بین گفت: بر اساس این گزارش، استان تهران با ۹ شهید بیشترین تعداد شهدای دانشجو را به خود اختصاص داده است. پس از آن استانهای اصفهان و فارس هر کدام با ۷ شهید در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین از استانهای آذربایجان شرقی و کرمانشاه هر کدام ۳ دانشجو، آذربایجان غربی، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام ۲ دانشجو در میان شهدای این وقایع ثبت شدهاند.
وی تصریح کرد: در ادامه این گزارش آمده است که از استانهای خوزستان، سمنان، قم، گیلان، لرستان، مرکزی و همدان نیز هر کدام یک دانشجو در این حوادث جان خود را از دست دادهاند.
معاونت دانشجویی همچنین اعلام کرد: علاوه بر این آمار تا کنون ، یک دانشآموز اهل لامرد در استان فارس نیز در جریان این وقایع جان باخته است. همچنین ۱۲فارغ التحصیل دانشگاه آزاد و دو مدرس نیز در حوادث اخیر شهید شده اند.
