آزادی یک زندانی با نیت نذر سلامتی رهبر انقلاب در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دو خیر نیکاندیش با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، زمینه آزادی یک زندانی نیازمند را فراهم کردند.
این اقدام خیرخواهانه که با هدف نذر سلامتی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای انجام شد،با هماهنگی پیگیرانه معاون قضایی زندان ارومیه به ثمر نشست.
در این راستا، دو خیر ارومیهای با پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بدهی یک زندانی معسر و همچنین اخذ گذشت صد و پنجاه میلیون تومانی از سوی شاکی پرونده، نسبت به تسویه دیون این زندانی اقدام کردند. این روند که با گذشت و مساعدت شاکی همراه بود، بلافاصله پس از تماس تلفنی مرجع قضایی و در کمترین زمان ممکن به نتیجه رسید.
زندانی آزاد شده که به دلیل ناتوانی مالی در حبس به سر میبرد، با نهایی شدن فرآیند قضایی، به آغوش گرم خانواده بازگشت.
