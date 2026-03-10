عزیزی: امنیت مرزهای غربی کشور در بهترین وضعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه استاندار کرمانشاه و جمعی از اعضای این کمیسیون با حضور در مرزهای مشترک استان کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق، از نزدیک وضعیت امنیتی نقاط صفر مرزی و آمادگی نیروهای حافظ امنیت را بررسی کردند.

ابراهیم عزیزی در جریان این بازدید میدانی که در مرز شیخ صله شهرستان ثلاث باباجانی انجام شد، با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته اظهار کرد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد امنیت در مرزهای غربی کشور در بهترین وضعیت قرار دارد و زندگی عادی در مناطق مرزی در جریان است.

وی با هشدار به دشمنان جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی باید مراقب هرگونه اشتباه محاسباتی باشند، زیرا نیروهای مسلح کشور با آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید خارجی آماده هستند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به هماهنگی میان نیروهای مختلف نظامی و امنیتی تصریح کرد: در مرزهای کشور هماهنگی کم‌نظیری میان ارتش، سپاه پاسداران، فراجا، بسیج و سایر دستگاه‌های امنیتی برقرار است و این موضوع نقش مهمی در حفظ امنیت پایدار مرزها دارد.

عزیزی همچنین هدف از سفر اعضای این کمیسیون به استان کرمانشاه را بررسی میدانی برخی گزارش‌ها درباره شرایط استان‌های غربی و شمال‌غربی کشور عنوان کرد و گفت: آنچه در این سفر مشاهده کردیم، نشان‌دهنده امید، انسجام و جریان عادی زندگی مردم در این مناطق است.

وی در پایان از تلاش‌های مسئولان و مجموعه مدیریتی استان کرمانشاه قدردانی کرد و گفت: مدیریت استان در شرایط کنونی بسیار مطلوب بوده و مسئولان استانی با همکاری دستگاه‌های مختلف در حال فراهم کردن بسترهای مناسب برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم هستند.