به گزارش خبرگزاری مهر،رضا رحمانی سه شنبه شب در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی با قدردانی از همراهی مردم در روزهای اخیر، بر تداوم خدمات‌دهی بدون وقفه تأکید کرده و افزود: تأمین مرغ و گوشت، نظارت مداوم بر فعالیت نانوایی‌ها، پایداری خدمات بانکی و خودپردازها و همچنین اسکان سریع خانواده‌های آسیب‌دیده، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان بوده و با افزایش اکیپ‌های برآورد خسارت در تمامی شهرستان‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه مردم فهیم ما با وجود سختی‌ها و حتی در شرایط عزاداری، مستحکم پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به سیاست‌گذاری موثر و رعایت دقیق الزامات اقدامات در شرایط جنگی هستند تا کوچک‌ترین خللی در معیشت و رفاه مردم ایجاد نشود.

استاندار آذربایجان‌غربی به ابعاد جنگ رمضان نیز اشاره کرده و افزود: دشمن با تصور غافلگیری ایران در حین مذاکرات، دست به حماقت زد، اما آنچه نقشه‌های آن‌ها را نقش بر آب کرد، وطن‌دوستی و انسجام بی‌نظیر مردم بود.

رحمانی همچنین با تبیین تلاش‌های رسانه‌ای دشمن برای ایجاد تفرقه، اضافه کرد: هوشیاری مردم و حضور آگاهانه آنان در صحنه، بار دیگر قدرت اصلی نظام که همان پشتوانه مردمی است را به رخ جهانیان کشید.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه مدیریت استان، افزود: بلافاصله پس از آغاز حملات، کمیته‌های اقتصادی، تنظیم بازار، پشتیبانی و امنیتی تشکیل شد و اکنون با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ذخیره‌سازی اقلام ضروری انجام شده و هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی نداریم.