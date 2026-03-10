۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۵۵

انسجام ملی و آمادگی دستگاه‌ها، توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشته است

ارومیه- استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم رعایت الزامات شرایط جنگی در دستگاه‌های اجرایی، گفت: اتحاد میان مردم و مسئولان مهم‌ترین عامل شکست دشمن در بحران اخیر و جنگ رمضان است.

به گزارش خبرگزاری مهر،رضا رحمانی سه شنبه شب در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی با قدردانی از همراهی مردم در روزهای اخیر، بر تداوم خدمات‌دهی بدون وقفه تأکید کرده و افزود: تأمین مرغ و گوشت، نظارت مداوم بر فعالیت نانوایی‌ها، پایداری خدمات بانکی و خودپردازها و همچنین اسکان سریع خانواده‌های آسیب‌دیده، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان بوده و با افزایش اکیپ‌های برآورد خسارت در تمامی شهرستان‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه مردم فهیم ما با وجود سختی‌ها و حتی در شرایط عزاداری، مستحکم پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به سیاست‌گذاری موثر و رعایت دقیق الزامات اقدامات در شرایط جنگی هستند تا کوچک‌ترین خللی در معیشت و رفاه مردم ایجاد نشود.

استاندار آذربایجان‌غربی به ابعاد جنگ رمضان نیز اشاره کرده و افزود: دشمن با تصور غافلگیری ایران در حین مذاکرات، دست به حماقت زد، اما آنچه نقشه‌های آن‌ها را نقش بر آب کرد، وطن‌دوستی و انسجام بی‌نظیر مردم بود.

رحمانی همچنین با تبیین تلاش‌های رسانه‌ای دشمن برای ایجاد تفرقه، اضافه کرد: هوشیاری مردم و حضور آگاهانه آنان در صحنه، بار دیگر قدرت اصلی نظام که همان پشتوانه مردمی است را به رخ جهانیان کشید.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه مدیریت استان، افزود: بلافاصله پس از آغاز حملات، کمیته‌های اقتصادی، تنظیم بازار، پشتیبانی و امنیتی تشکیل شد و اکنون با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ذخیره‌سازی اقلام ضروری انجام شده و هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی نداریم.

کد خبر 6771524

      خداییش دم دولت گرم دم شهرداری و نیروهای نظامی گرم،کار مملکت را خوب جمع کردن .باورم نمیشه در این شرایط وخیم جنگی همه چیز در کشورست .حتی حقوقها را زودتر از موعد دادن.از کلیه ی گردانندگان مملکت متشکریم

