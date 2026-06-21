به گزارش خبرگزاری مهر،رضا رحمانی امروز در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه دشمن بر ایجاد شکافهای قومی و مذهبی در آذربایجانغربی حساب ویژهای باز کرده بود،افزود: به برکت مجاهدت رزمندگان، مشارکت گسترده مردم و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، دشمن نتوانست به هیچیک از اهداف خود در جنگ اخیر دست یابد.
وی همچنین با اشاره به دستاوردهای این مقطع حساس، خاطرنشان کرد: در دل تهدیدات جنگ رمضان، فرصتهای مهمی برای استان ایجاد شد که باید بهدرستی از آنها بهرهبرداری شود.
استاندار آذربایجانغربی از حضور پرشور اقشار مختلف مردم از اقوام و مذاهب گوناگون در تجمعات نیز قدردانی کرده و افزود: این همراهی نشاندهنده بصیرت و آگاهی جامعه بوده و حفظ این سرمایه اجتماعی ضروری است.
رحمانی همچنین از برنامهریزی برای تأمین برق اضطراری در شرایط بحرانی خبر داده و اضافه کرد: در دوره جنگ رمضان، نقاط ضعف در حوزههای مختلف از جمله انرژی شناسایی شده و اقدامات لازم برای بهبود شرایط در دستورکار قرار گرفت.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به برخی کاستیها در حوزه تأمین دارو، افزود: با برنامهریزیهای انجام شده، تلاش میشود نیازهای دارویی مردم استان بهصورت کامل تامین شود.
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