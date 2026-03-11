کره شمالی انتخاب رهبر جدید ایران را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد که این کشور از انتخاب رهبر جدید ایران که در روز دوشنبه منصوب شد، حمایت میکند.
براساس این گزارش، وزارت خارجه کره شمالی همچنین اعلام کرد که اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و حملات «غیرقانونی» علیه ایران را که صلح را از بین میبرد و بیثباتی را در سراسر جهان افزایش میدهد، به شدت محکوم میکند.
خبرگزاری دولتی کره شمالی همچنین گزارش داد که این کشور روز سهشنبه یک موشک کروز استراتژیک طراحی شده برای یک ناوشکن نیروی دریایی را آزمایش کرده است.
کره شمالی روز سهشنبه یک آزمایش موشک کروز استراتژیک دیگر را از ناوشکن چوئه هیون انجام داد.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که ناوشکنها باید به سلاحهای مافوق صوت مجهز شوند.
