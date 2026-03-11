به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های پاکستانی، سید یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنای پاکستان به نمایندگی از مردم و پارلمان کشورش انتخاب آیت‌الله «سید مجتبی حسینی خامنه‌ای» به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و تاکید کرد که پاکستان متعهد به تقویت روابط دوجانبه با ایران است.

سید یوسف رضا گیلانی امروز در پیام خود به رهبر انقلاب اسلامی،‌ شهادت حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای (ره) را به ایشان و دولت و ملت ایران تسلیت گفت.

گیلانی سلام‌های گرم خود را به رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تقدیم و بر تعهد پاکستان برای تقویت بیشتر روابط برادرانه دیرینه بین دو کشور تأکید کرد.

وی اظهار داشت: پارلمان، دولت و مردم پاکستان صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران ابراز می‌کنند.

رئیس سنای پاکستان تأکید کرد که پاکستان و ایران پیوندهای عمیق ایمانی، فرهنگی، تاریخی و زبانی دارند که پایه و اساس محکمی برای گسترش همکاری در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند.