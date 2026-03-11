هشدار سخنگوی‌ ارشد نیروهای مسلح به دشمنان در پی حمله به مناطق مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن مردم عادی در جریان جنگ متجاوزانه تحمیلی علیه ایران گفت: ارتش جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی که توان مقابله با نیروهای مسلح را ندارند و هر روز پرقدرت زیر ضرب هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح قرار می‌گیرند و تلفات سنگینی بر آنها وارد می‌شود، به دلیل استیصال و ناتوانی برای مقابله با نیروهای مسلح، مردم عادی، زنان، کودکان معصوم و مردان ما را به خاک و خون می‌کشند و در پی همین اقدامات نیز هم دیروز و هم امروز دو نوع از جنایت بی شرمانه و وحشیانه آنها در تهران انجام شد.

وی خطاب به دشمنان آمریکایی- صهیونیستی تصریح کرد: به آن‌ها می‌گویم که منتظر ضربات کوبنده ما به تلافی این اقدامات وحشیانه خود باشند چراکه ما به زودی این اقدامات را تلافی و ضربات بسیار مهلکی بر پیکره آن‌ها وارد خواهیم کرد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به هوشیاری و بصیرت مردم ایران، افزود: آمریکای جنایتکار و ترامپ دروغگو و متوهم با شعار حمایت از مردم ایران این تجاوز را آغاز کرد و الان همان مردمی که آمریکایی‌ها به دروغ می‌گفتند که می‌خواهیم از آنها حمایت کنیم، زیر بمباران و موشک باران آمریکایی‌ها در حال به خاک و خون کشیده شدن هستند.

سردار شکارچی همچنین به اقدام آمریکایی - صهیونیستی در استفاده از مردم به عنوان سپر انسانی در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: از مردم مسلمان منطقه و کشورهای منطقه می‌خواهم که مخفیگاه‌های نیروهای آمریکایی - صهیونیستی را به ما نشان دهند تا آسیبی به خودشان نرسد و ما بتوانیم با دقت آن‌ها را که مردم منطقه را به عنوان سپر انسانی خود قرار دادند، با دقت بالا، با ضربات بیشتری مورد اصابت قرار دهیم و مردم منطقه هم از ضربات کوبنده نیروهای مسلح ما در امان بمانند و هم این مردم را از شر آمریکا و اسرائیل نجات دهیم.

وی با بیان اینکه «این همکاری می‌تواند امنیت منطقه را برقرار کند»، تأکید کرد: از مردم مسلمان منطقه می‌خواهیم که سپر ارتش متجاوز آمریکا نشوند تا ان شاءالله بتوانیم موثرتر، قوی‌تر و زودتر شر آمریکایی‌ها را از منطقه کوتاه کنیم.