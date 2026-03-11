  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۵۰

هشدار سخنگوی‌ ارشد نیروهای مسلح به دشمنان در پی حمله به مناطق مسکونی

سخنگوی‌ ارشد نیروهای مسلح در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و به شهادت رسیدن غیرنظامیان تصریح کرد: به زودی این اقدامات را تلافی و ضربات مهلکی بر پیکره آن‌ها وارد خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن مردم عادی در جریان جنگ متجاوزانه تحمیلی علیه ایران گفت: ارتش جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی که توان مقابله با نیروهای مسلح را ندارند و هر روز پرقدرت زیر ضرب هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح قرار می‌گیرند و تلفات سنگینی بر آنها وارد می‌شود، به دلیل استیصال و ناتوانی برای مقابله با نیروهای مسلح، مردم عادی، زنان، کودکان معصوم و مردان ما را به خاک و خون می‌کشند و در پی همین اقدامات نیز هم دیروز و هم امروز دو نوع از جنایت بی شرمانه و وحشیانه آنها در تهران انجام شد.

وی خطاب به دشمنان آمریکایی- صهیونیستی تصریح کرد: به آن‌ها می‌گویم که منتظر ضربات کوبنده ما به تلافی این اقدامات وحشیانه خود باشند چراکه ما به زودی این اقدامات را تلافی و ضربات بسیار مهلکی بر پیکره آن‌ها وارد خواهیم کرد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به هوشیاری و بصیرت مردم ایران، افزود: آمریکای جنایتکار و ترامپ دروغگو و متوهم با شعار حمایت از مردم ایران این تجاوز را آغاز کرد و الان همان مردمی که آمریکایی‌ها به دروغ می‌گفتند که می‌خواهیم از آنها حمایت کنیم، زیر بمباران و موشک باران آمریکایی‌ها در حال به خاک و خون کشیده شدن هستند.

سردار شکارچی همچنین به اقدام آمریکایی - صهیونیستی در استفاده از مردم به عنوان سپر انسانی در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: از مردم مسلمان منطقه و کشورهای منطقه می‌خواهم که مخفیگاه‌های نیروهای آمریکایی - صهیونیستی را به ما نشان دهند تا آسیبی به خودشان نرسد و ما بتوانیم با دقت آن‌ها را که مردم منطقه را به عنوان سپر انسانی خود قرار دادند، با دقت بالا، با ضربات بیشتری مورد اصابت قرار دهیم و مردم منطقه هم از ضربات کوبنده نیروهای مسلح ما در امان بمانند و هم این مردم را از شر آمریکا و اسرائیل نجات دهیم.

وی با بیان اینکه «این همکاری می‌تواند امنیت منطقه را برقرار کند»، تأکید کرد: از مردم مسلمان منطقه می‌خواهیم که سپر ارتش متجاوز آمریکا نشوند تا ان شاءالله بتوانیم موثرتر، قوی‌تر و زودتر شر آمریکایی‌ها را از منطقه کوتاه کنیم.

کد خبر 6771628
هادی رضایی

    • IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار به مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. آمریکا جنایتکار در 9 اسفند در ماه مبارک رمضان به مردم عادی تهران و به مردم عادی سایر شهرهای ایران حمله کرده است و همچنان نیز ادامه می دهد و ما این تجاوز و جنایت را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از آمریکایی ها جنایتکار انتقام می گیریم
    • IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      تمرکز حملات هوایی آمریکا بر تهران و زدن مناطق مسکونی و انتظامی و روش ترامپ در پیروزی سریع.،نشانه زمینه سازی جهت .حمله زمینی...به تهران و بعضی شهرهای مهم است..باید تهران و بخصوص اطراف مناطق حساس از نظر..نظامی و امنیتی.. تقویت شوند..
    • اذرگون IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      حمله به غیرنظامیان بی گناه یه جنایت جنگیست که خونشان گردن کسانیست که حمله می کنند ،مردم بی گناه رو برای چی میزنند ،مردم ایران مردمانی بودند که کمال احترام رو به مردمان امریکا واروپا قائل بودند ،وخواستار جنگ هم نبودند برای چی اینجوری مورد حمله قرار می گیرند ایا امریکایی ها خودشان خانواده وفرزند ندارند وخودشان بودند چیکار می کردند
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      سردارتوروخدا ترامپ ونتانیاهو هم بکشید.تا ما توخیابونهای ایران جشن بگیریم.همه به خون اینا تشنه ن، حداقل نتانیاهو بزنید ترامپ هم بعد.اصلا چرا باید این دو جانی خونخوار زنده باشن، بخدا قسم که فقط فقط وکاملا حقشون هلاکت این دو عقرب جانورپلید
    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      هشدار چرا!نزده بزنید
    • GB ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      بسیار و بسیار توجه کن لطفاً ، این خیلی خیلی نکته مهمی است: تا «نکشی » معادلات جنگ نابرابر ناعادلانه و تروریستی علیه ملت ایران عوض نمی شود !این یک استراتژی مهم در مواجهه مقاومت دفاع و پیروزی در برابر کثیف ترین دشمن انسانیت و ملت شریف ایران است -تروریست های شقی که بشر در تاریخ حیات خود بچشم دیده است. این دشمن کثیف نقطه ضعفش «کشتن» است!اگر آمار کشته ها شون بالا برود ۲ روزه جنگ را تمام می کنند و از آن مهم تر هرگز به شما و ایران عزیز دوباره حمله نمی کند.این ترتیبی و طوری است که ذهن شأن کار می کنند
    • GB ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      ادامه...چیزی و فنی و روشی که طالبان را کمک کرد در بیرون راندن و شکست دادن دشمن متجاوز تروریست کثیف، همین «کشتن» بود- به هر روشی ....دشمن کثیف تو و ملت ایران هم هر جنایتی و کودک کشی ایی را مرتکب می شوند به هر روشی... تا از دشمن نمیرد ، تا دشمن کشته ندهد ، شما بر جنگ مسلط نخواهید شد ... این یک استراتژی مهم است در جنگیدن با این هیولاهای تروریست غربی آمریکای صهیونیستی بی خداست
    • IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      اسراییل که دنبال خاورمیانه‌ی جدیده و ول‌کن نیست، نهادهای بین‌المللی هم که غرب‌نهاد و بر ضد ماست، این‌قدر جنگ را طولانی نسازید لطفا موشک قاره‌پیما و بمب اتم را بیازمایید تا بازدارندگی ایجاد شود، راه دیگری متصور نیست
    • ناشناس IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      تو رو خدا سر دو تا مارهای سمّی ترامپ قمارباز و نتانیاموش را بزنید ما جشن بگیریم والله جهان آسوده می شن و وطن فروش ها شرمنده و خاک برسر

