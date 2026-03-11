به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی با استناد به ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه سرقت از مناطق جنگی را مشمول تشدید مجازات دانست و اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول موظف به برخورد قاطعانه با مرتکبان این‌گونه جرائم هستند.

وی ادامه داد: همچنین ضابطان قضایی مکلف هستند تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، نسبت به حفظ و حراست از اموال عمومی و خصوصی اقدام کرده و در صورت وقوع سرقت در مناطق جنگی، عاملان را شناسایی و نتیجه اقدامات خود را جهت رسیدگی و برخورد قانونی به دادستان‌های مربوطه اعلام نمایند.

دادستان همدان در ادامه بیان کرد: با استناد به ماده ۴ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مصوب ۶ مهر ۱۴۰۴، هرگونه اقدام یا همکاری در فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی که در راستای منافع کشورهای متخاصم باشد یا موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شود، جرم تلقی شده و مجازات‌های سنگینی در پی دارد.

وی ایجاد یا انعکاس خسارات تصنعی، انتشار اخبار کذب، تولید و انتشار هر نوع محتوا برخلاف امنیت ملی و همچنین ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، رسانه‌ها و صفحات مجازی وابسته به بیگانگان، در صورتی که به زیان امنیت و منافع ملی باشد را از مصادیق جرم برشمرد.

نجفی تاکید کرد: ضابطان قضایی موظف‌اند با رصد مستمر فضای مجازی، نسبت به شناسایی عاملان این اقدامات اقدام کرده و آنان را برای برخورد قانونی به دادستان‌ها معرفی کنند.