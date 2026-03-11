به گزارش خبرنگار مهر، امروز مراسم تشییع پیکر مطهر ۶ شهید جنگ رمضان با حضور مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولان در شهرهای زرین‌شهر، چمگردان، فولادشهر، ورنامخواست و زاینده‌رود برگزار خواهد شد.

بر این اساس، آیین تشییع جمعی شهدا در زرین‌شهر ساعت ۱۳ از میدان انقلاب (میدان مرکزی) به سمت گلستان شهدا برگزار می‌شود و پیکر مطهر شهیدان احمدی و سلیمیان در این شهر به خاک سپرده خواهد شد.

همچنین در شهر چمگردان مراسم تشییع پیکر مطهر سردار شهید حاج علی هاشمی ساعت ۱۴:۳۰ از مسجد امیرالمؤمنین (ع) واقع در خیابان اباذر به سمت گلستان شهدای چمگردان برگزار می‌شود.

در فولادشهر نیز پیکر مطهر شهید مجید غفارپور ساعت ۱۴:۳۰ از میدان هفتم تیر (چهارراه ب ۵) از بلوار شهدا به سمت گلستان شهدا تشییع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امیرحسین ضیایی در شهر ورنامخواست نیز ساعت ۱۴:۳۰ از کوچه شهید سهراب کرمی (درب منزل شهید) از بلوار شهید شاهمرادی به سمت گلستان شهدای ورنامخواست برگزار می‌شود.

همچنین پیکر مطهر شهید علی شهریاری در شهر زاینده‌رود ساعت ۱۴:۳۰ از میدان دفاع مقدس (ورودی زاینده‌رود، جنب سه‌راهی قایقرانی) به سمت گلستان شهدای محله کله‌مسیح تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

مراسم تشییع این شهدا با حضور گسترده مردم شهرستان لنجان و در محکومیت جنایت اخیر آمریکایی–صهیونیستی برگزار می‌شود.