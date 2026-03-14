پیکر شهید مجتبی برجعلی مدافع امنیت در شهر گلستان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر مدافع امنیت، سروان پاسدار شهید مجتبی برجعلی، با حضور گسترده و حماسی مردم شهیدپرور شهر گلستان در بلوار سردار سلیمانی برگزار شد.

در این آیین معنوی، جمع کثیری از اقشار مختلف مردم، مسئولان محلی، مدیریت شهری گلستان و اعضای شورای تأمین شهرستان بهارستان حضور یافته و با سردادن شعارهای انقلابی، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن تصاویر شهید برجعلی و پرچم‌های جمهوری اسلامی، ارادت خود را به مقام شامخ شهدای مدافع امنیت نشان داده و از جانفشانی‌های این قهرمانان ملی قدردانی کردند.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از اقامه نماز میت، بر روی دستان مردم قدرشناس شهر گلستان تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش بدرقه شد.

شهید مجتبی برجعلی از مدافعان امنیت کشور بود که در راه حفظ امنیت و آرامش مردم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.