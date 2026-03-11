  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

توزیع ۲۰ میلیارد ریال لوازم ضروری زندگی بین مددجویان قشم

قشم-رییس کمیته امداد امام(ره) شهرستان قشم از توزیع ۲۰ میلیارد ریال لوازم ضروری زندگی بین مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی در بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تارک اظهار کرد: ۷۹ قلم لوازم ضروری از ابتدای ماه مبارک رمضان با انجام شناسایی‌های میدانی از وضعیت زندگی خانوارهای تحت حمایت ساکن در شهر قشم و طولا، بخش‌های حرا، مرکزی و شهاب از سوی خیرین و کمیته امداد تهیه و توزیع شد.

وی ادامه داد: براین اساس ۳۰ دستگاه کولر گازی، ۱۸ تخته فرش، ۱۶ دستگاه آبگرمکن، ۱۴ شعله اجاق گاز و یک دستگاه تلویزیون به مددجویان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد قشم تحویل داده شد.

رییس کمیته امداد قشم با تاکید بر اینکه اهدای لوازم ضروری زندگی به نیازمندان با هدف تامین بخشی از وسایل مورد نیاز و آسایش آنها انجام می‌شود، توضیح داد: خدمات کمیته امداد بر اساس نیازسنجی انجام‌شده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود به ویژه بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و هم‌افزایی خیران حقیقی و حقوقی به مددجویان تحت حمایت عرضه می‌شود.

تارک با قدردانی از خیران در حمایت از نیازمندان در بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج فارس گفت: امید است با مشارکت بیش از پیش خیران و نیک اندیشان بخشی از دغدغه خانواده‌های نیازمند را کاهش دهیم.

کد خبر 6771706

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها