به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تارک اظهار کرد: این اقلام شامل انواع خوراکی و تنقلات و همچنین هندوانه و انار اهدایی از سوی سازمان منطقه آزاد قشم است که همزمان با فرا رسیدن شب یلدا در بین نیازمندان توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: نیکوکاران جزیره قشم میتوانند برای تأمین معیشت، آجیل و میوه شب یلدای خانوارهای نیازمند و ایتام تحت حمایت کمیته امداد مشارکت داشته باشند و این شب را به شادترین و ماندگارترین شب سال تبدیل کنند.
رئیس کمیته امداد قشم توضیح داد: جشن یلدا آئینی باستانی و یادگاری از نیاکان گذشته است که با افزودن چاشنی مهربانی به آن، میتوان شادی را برای همنوعان و بهویژه ایتام و فرزندان محسنین (بیسرپرست) به ارمغان برد و در بزم و سرور آنان شریک شد.
تارک، با بیان اینکه هماکنون یکهزار و ۱۶۰ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان مرزی قرار دارند، اضافه کرد: خیران همچنین برای مشارکت در این پویش میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره کارت ۷۷۶۴-۵۰۰۲-۹۹۷۹-۶۰۳۷ واریز کنند.
وی گفت: شمارهگیری کد دستوری #۰۷۶۵*۸۸۷۷* و یا ورود به این لینک به آدرس https://sama.emdad.ir/Sama/NewEshterak/۳۱/۳۴۲۱۹۸۲۳۹۲ در قسمت سر فصل نیت - مشارکت در پویشهای ملی و مذهبی - بخش نیت «یلدای مهربانی» از دیگر روشهای مشارکت در پویش «یلدای مهربانی» است.
